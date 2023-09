Koeman verrast met Blind, Weghorst en De Roon in belangrijk duel met Grieken

Bondscoach Ronald Koeman kiest donderdagavond voor een aantal opvallende namen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland. Oranje begint in het Philips Stadion onder anderen met Daley Blind, Marten de Roon en Wout Weghorst in de basis.

Koeman kondigde woensdag op de persconferentie al aan dat hij terug wilde vallen op de ervaren krachten. Met de 32-jarige De Roon, de 31-jarige Weghorst en de 33-jarige Blind maakt hij die woorden duidelijk waar.

Het is door de vele nieuwelingen in de basis afwachten hoe Koeman iedereen neerzet. Tot dusver wilde hij niet meegaan in het WK-systeem van Louis van Gaal met vijf verdedigers. Hij koos in al zijn interlands van zijn tweede termijn tot dusver voor 4-3-3.

Met de huidige elf namen lijkt een 4-3-3-systeem onwaarschijnlijk. De verdediging zal in ieder geval door Lutsharel Geertruida, Virgil van Dijk en Nathan Aké worden gevormd. Denzel Dumfries en Blind zijn vermoedelijk de vleugelverdedigers.

Weghorst en Cody Gakpo zijn in principe de twee aanvallers. Xavi Simons zal zich als aanvallende middenvelder ook geregeld in het zestienmetergebied van Griekenland laten zien. Frenkie de Jong en De Roon zijn de andere middenvelders.

Koeman besliste eerder al over doelman

Koeman maakte woensdag al bekend dat Mark Flekken onder de lat staat in het Philips Stadion. De doelman van Brentford krijgt bij afwezigheid van de geblesseerde Justin Bijlow de voorkeur boven Bart Verbruggen en Andries Noppert.

Het wordt voor dertigjarige Flekken, die deze zomer Freiburg inruilde voor Brentford, zijn vijfde interland voor Oranje. De doelman hield in zijn vorige vier interlands geen één keer de nul, maar is wel nog ongeslagen (twee zeges en twee remises).

Het duel met Griekenland is voor Oranje belangrijk om na twee nederlagen op rij te zorgen voor wat positiviteit én een stap naar het EK te zetten. Alleen de top twee van de poule plaatst zich rechtstreeks voor het eindtoernooi van volgend jaar in Duitsland.

Het duel tussen Nederland en Griekenland begint om 20.45 uur en staat onder leiding van de Engelsman Michael Oliver. Van de negen eerdere confrontaties met de Grieken won Oranje er zeven. Alleen de recentste, een oefenduel in 2016, werd verloren door Nederland (1-2).