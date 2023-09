Brugts moet wachten op Barça-debuut: speelsters La Liga staken voor beter loon

De speelsters in de Spaanse voetbalcompetitie La Liga F gaan in staking, meldt de spelersvakbond AFE donderdag. De competitiestart, die vrijdag op het programma staat, wordt twee weken uitgesteld vanwege ontevredenheid over de arbeidsvoorwaarden en lonen.

De onderhandelingen over een beter loon en goede arbeidsvoorwaarden begonnen een jaar geleden, toen La Liga een professionele vrouwencompetitie werd. Het minumumloon werd toen vastgesteld op 16.000 euro, wat volgens de spelersvakbond AFE niet akkoord is.

De speelsters eisen via de spelersvakbond een minimumsalaris van 25.000 euro, dat oploopt tot 30.000 euro volgend seizoen. De Spaanse spelersvakbond AFE laat donderdag weten dat er geen "eerlijke" deal bereikt kon worden.

"Het doel is om vooruitgang te boeken in deze onderhandelingen, om een eerlijke en waardige behandeling van speelsters te bereiken. We willen de bestaande loonkloof aanpakken en verkleinen", schrijft de AFE in een verklaring.

La Liga liet in een verklaring weten waarom ze niet meewerken aan de wens van de speelsters en de vakbond. "We zullen niet bezwijken onder druk. We gaan geen voorstellen accepteren die zullen zorgen voor de economische instorting van de competitie en daarmee tot het mislukken van het profvoetbal voor vrouwen."

Oranje-internationals Esmee Brugts en Merel van Dongen spelen in de Spaanse competitie. De twintigjarige Brugts maakte deze zomer de overstap van PSV naar FC Barcelona en moet nog twee weken langer wachten op haar competitiedebuut. De dertigjarige Van Dongen staat onder contract bij Atlético Madrid.

La Liga presenteert meerdere opties

La Liga F meldde ook dat ze de speelsters al een minimumsalaris van 18.000 euro hebben aangeboden, oplopend tot 25.000 euro in de komende drie seizoenen. Ook bood het venootschap hulp bij kinderopvang en financiële steun om te studeren. Het voorstel werd afgewezen door de speelsters.

Als reactie daarop kwam de Liga F met een nieuw voorstel: een verhoging van 25 procent van het minimumsalaris van 16.000 euro en het afschaffen van deeltijdcontracten. Ook dit voorstel werd niet geaccepteerd.