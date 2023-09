Feyenoord-directeur Te Kloese neemt belangrijke Europese post Van der Sar over

Dennis te Kloese is de nieuwe vertegenwoordiger van de Nederlandse clubs in de Europese organisatie European Club Association (ECA). De 49-jarige directeur van Feyenoord volgt Edwin van der Sar op.

"Als echt opleidingsland nemen we een bijzondere positie in die beschermd moet worden", zegt Te Kloese op de site van Feyenoord. "Alleen al daarom is het goed dat er een Nederlandse vertegenwoordiger in het bestuur zit."