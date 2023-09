Na het WK in Australië en Nieuw-Zeeland staat de start van de Azerion Vrouwen Eredivisie voor de deur. Op welke speelsters moeten we dit seizoen vooral gaan letten? Wij lichten vijf Eredivisie-speelsters én een aantal talenten uit.

Wieke Kaptein (18)

Oranje-international Wieke Kaptein rondde afgelopen week haar droomtransfer naar Chelsea af. In Londen tekende het pas achttienjarige toptalent een contract voor vier jaar. Toch is de tiener nog één seizoen te bewonderen op de Nederlandse velden. De middenvelder wil haar school afmaken in Nederland en vertrekt pas volgend seizoen naar Londen.

De uitdrukking 'Wat goed is, komt snel' gaat helemaal op voor Kaptein. Als vijftienjarige speelde ze met FC Twente al in de voorronde van Champions League en werd ze niet veel later omgedoopt tot toekomstig spelverdeler van Oranje. Ook bondscoach Andries Jonker werd gegrepen door het talent van de jongeling. Kaptein maakte deel uit van de WK-selectie en schreef geschiedenis.

Met haar 17 jaar en 337 dagen werd Kaptein de jongste Oranje-international op een wereldkampioenschap ooit, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Vorig seizoen werd Kaptein nog uitgeroepen tot Talent van het Jaar in de Azerion Vrouwen Eredivisie.

Cv Wieke Kaptein Geboortedatum: 29 augustus 2005

29 augustus 2005 Positie: middenvelder

middenvelder Clubs: Achilles'12 (2010-2020), FC Twente (2020-heden), Chelsea (2023-2027)

Achilles'12 (2010-2020), FC Twente (2020-heden), Chelsea (2023-2027) Interlands: 3 (0 goals)

Wieke Kaptein maakte op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland als invaller furore op het middenveld. Foto: Getty Images

Liz Rijsbergen (21)

Liz Rijsbergen wordt al jaren genoemd als groot talent. De 21-jarige aanvaller begon met voetballen bij amateurclub Voorschoten '97 en maakte in 2018 de overstap naar de jeugd van ADO Den Haag. Daar werd ze in het seizoen 2020/2021 vaste basisspeler in het eerste. Na succesvolle jaren in Den Haag stapte ze in afgelopen zomer over naar FC Twente.

Ze tekende in De Grolsch Veste een contract tot de zomer van 2025. In haar eerste officiële duel voor de tukkers was het na 39 seconden al raak. De debutante opende de score in de KNVB Supercup tegen landskampioen Ajax. Mede dankzij de vroege goal van Rijsbergen nam FC Twente de beker mee naar huis.

Ook in de voorrondes van de Champions League schoot Rijsbergen uit de startblokken. In het duel met Sturm Graz opende ze na een kwartier spelen de score uit een counter. Twee minuten later was de spits uit een rebound opnieuw trefzeker. De eerste minuten van Rijsbergen in Enschede smaken naar meer.

Cv Liz Rijsbergen Geboortedatum: 14 februari 2002

14 februari 2002 Positie : aanvaller

: aanvaller Clubs: Voorschoten '97 (2006-2018), ADO Den Haag beloften (2018-2020), ADO Den Haag (2020-2023), FC Twente (2023-heden)

Voorschoten '97 (2006-2018), ADO Den Haag beloften (2018-2020), ADO Den Haag (2020-2023), FC Twente (2023-heden) Interlands: 0

Liz Rijsbergen verruilde ADO Den Haag in de zomer voor FC Twente. Foto: Getty Images

Romée Leuchter (22)

Ook Ajax-spits Romée Leuchter is nog altijd te bewonderen op de Nederlandse velden. De goalgetter van de landskampioen maakte afgelopen seizoen achttien goals, waarmee ze achter Fenna Kalma en Tessa Wullaert als derde eindigde op de topscorersranglijst.

De topspits leek door afwezigheid van Vivianne Miedema een goede kans te maken op het WK, maar daar dacht bondscoach Jonker anders over. Leuchter speelde in totaal elf interlands, waarin ze twee doelpunten maakte. Met het vertrek van Eredivisie-topscorer Kalma (VfL Wolfsburg) lijkt Leuchter dit seizoen een gooi te doen naar de topscorerstitel.

Cv Romée Leuchter Geboortedatum: 12 januari 2001

12 januari 2001 Positie : spits

: spits Clubs: CTO Zuid (2016-2018), PSV (2019-2021), Ajax (2021-2024)

CTO Zuid (2016-2018), PSV (2019-2021), Ajax (2021-2024) Interlands: 11 (2 goals)

Romée Leuchter werd afgelopen seizoen landskampioen met Ajax. Foto: Getty Images

Desiree van Lunteren (30)

Een verrassende terugkeer kan in dit lijstje niet ontbreken. Voormalig Oranje-international Desiree van Lunteren keerde dinsdag onverwachts terug op het voetbalveld, nadat ze in 2022 een punt achter haar carrière had gezet. De dertigjarige verdediger tekende bij AZ een contract voor één seizoen.

AZ, dat dit seizoen terugkeert in de Eredivisie, haalt met de 84-voudig international een bak aan ervaring binnen. Van Lunteren won met AZ en Ajax in totaal drie landstitels en vier KNVB-bekers. Naast AZ en Ajax speelde ze ook voor PSV en SC Freiburg. De komst van Van Lunteren is het werk van technisch manager Stefanie van der Gragt, die na het WK haar voetbalcarrière beëindigde.

Van Lunteren, die in december 2020 beviel van haar eerste kind, debuteerde in 2012 voor het Nederlands elftal. Ze was als rechtsback basisspeler van Oranje op het gewonnen EK van 2017 in eigen land. Verder kwam ze uit op het EK van 2013 en de WK's in 2015 en 2019 (zilver).

Cv Desiree van Lunteren Geboortedatum: 30 december 1992

30 december 1992 Positie : verdedigende middenvelder, rechtsback

: verdedigende middenvelder, rechtsback Clubs: AZ (2009-2011), Telstar (2011-2012), Ajax (2012-2018), SC Freiburg (2018-2019), Ajax (2019-2021), PSV (2021-2022), AZ (2023-heden)

AZ (2009-2011), Telstar (2011-2012), Ajax (2012-2018), SC Freiburg (2018-2019), Ajax (2019-2021), PSV (2021-2022), AZ (2023-heden) Interlands: 84 (0 goals)

Desiree van Lunteren wordt bij AZ herenigd met Stefanie van der Gragt, die na haar actieve voetballoopbaan technisch manager is geworden in Alkmaar. Foto: Getty Images

Alieke Tuin (22)

Voor de laatste speelster wijken we uit naar het zuiden. Bij Fortuna Sittard speelt de 22-jarige Alieke Tuin. Sinds 2022 maakt de linksback furore bij Fortuna, dat vorig jaar verrassend derde werd in de Azerion Eredivisie Vrouwen.

De successen van Fortuna betalen zich ook uit voor talenten. Tuin werd vorig jaar door bondscoach Jonker opgeroepen bij Oranje. Een unicum voor een speelster uit de vijver van Fortuna, al kwam het nog niet tot een interlanddebuut voor de aanvallende verdediger. In aanloop naar het WK mocht Tuin nog hopen op een wonder, maar in juni viel ze buiten de voorselectie van Oranje.

Tuin hoopt nog altijd op haar interlanddebuut en kan zich in het nieuwe seizoen wederom in de kijker spelen bij Jonker. Vorig seizoen was Tuin in achttien competitiewedstrijden goed voor vier assists en één doelpunt.

Cv Alieke Tuin Geboortedatum: 24 januari 2001

24 januari 2001 Positie : linksback

: linksback Clubs: VV Winsum (tot 2017), sc Heerenveen (2017-2021), VV Alkmaar (2021-2022), Fortuna Sittard (2022-heden)

VV Winsum (tot 2017), sc Heerenveen (2017-2021), VV Alkmaar (2021-2022), Fortuna Sittard (2022-heden) Interlands: 0

Alieke Tuin werd in 2022 verrassend opgeroepen voor Oranje. Foto: Getty Images

Talenten om op te letten Danique Noordman (19) Noordman maakte in de zomer de overstap van PEC Zwolle naar Ajax en wordt gezien als talentvolle middenvelder. Ze is pas negentien jaar en heeft al meer dan zestig Eredivisie-duels achter haar naam staan.

Daniëlle de Jong (20) Keeper De Jong verruilde PSV voor FC Twente. Ze moet met het vertrek van Oranje-keeper Daphne van Domselaar aan hoge verwachtingen voldoen. Technisch manager René Roord heeft er alle vertrouwen in dat Twente een van de getalenteerdste keepers naar Enschede heeft gehaald.

Jill Diekman (18) Ook Diekman maakte afgelopen zomer de overstap naar Enschede. De pas negentienjarige middenvelder liet vanaf de eerste minuut een onuitwisbare indruk achter bij PEC Zwolle, waar ze altijd een basisplek had. Diekman mag de komende drie seizoenen haar voetbalintelligentie laten zien in Enschede.

Djoeke de Ridder (18) Bij nieuwkomer AZ valt de naam van jeugdinternational De Ridder op. De verdediger speelde al in meerdere jeugdelftallen van Oranje en speelde in het beloftenteam van Ajax. In Alkmaar gaat ze haar eerste minuten in de Eredivisie maken.