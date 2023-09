Frimpong kijkt vooruit na conflict met Oranje: 'Nederland blijft mijn land'

Jeremie Frimpong blijft hopen op een uitnodiging van het Nederlands elftal. De rechtsback van Bayer Leverkusen werd onlangs als straf gepasseerd door bondscoach Ronald Koeman, maar zegt donderdag dat zijn toekomst bij Oranje ligt.

Frimpong werd niet opgenomen in de selectie van Oranje voor de EK-kwalificatieduels met Griekenland (vanavond) en Ierland (zondag). Dat had te maken met zijn afzegging voor Jong Oranje afgelopen mei, waar Koeman niet over te spreken was. Hij noemde het ontbreken van Frimpong dan ook "een soort straf".

Donderdag reageerde de 22-jarige Frimpong in het Duitse blad Kicker op de kwestie. "Ik heb dit intern besproken met KNVB-directeur Nigel de Jong. Het was een goed gesprek en we kijken nu vooruit. Natuurlijk zie ik mijzelf nog spelen onder Koeman."

Frimpong heeft Ghanese roots en groeide op in Engeland, en kan dus voor meerdere landen uitkomen. Hij werd door Louis van Gaal meegenomen naar het WK in Qatar, maar heeft nog geen interland achter zijn naam staan. Daardoor zou hij nog steeds voor een ander nationaal elftal kunnen kiezen.

Daar is dus geen sprake van. "Nederland is mijn land", vertelt Frimpong. "Ik speelde voor de jeugdelftallen toen ik jong was en ik blijf achter mijn keuze staan."