De goede genen van het Oranje van WK 2010: Damián van der Vaart in mooi rijtje

Met de komst van Damián van der Vaart bij Ajax speelt er opnieuw een zoon van een WK-finalist van 2010 bij een Nederlandse profclub. De zilveren voetbalgeneratie heeft veel kroost rondlopen op de nationale velden. Een overzicht.

Sem Stekelenburg, AZ: Maarten Stekelenburg, 63-voudig international, stond onder de lat bij onder meer Ajax, Fulham en AS Roma. Mogelijk treedt Sem in de voetsporen van zijn vader. De jonge doelman maakte onlangs de overstap van VV Limmen naar AZ.

Jens Mathijsen, Willem II: Jens is al jaren actief in de jeugdopleiding van Willem II. De verdediger speelde al bij de Tilburgse club toen zijn vader Joris Mathijsen daar in 2016 in dienst trad. De oud-verdediger was zes jaar technisch directeur bij Willem II. Sinds deze zomer bekleedt hij dezelfde functie bij ADO Den Haag.

Lennox Heitinga, Ajax: Lennox (12) loopt al sinds 2017 rond bij Ajax, maar het is onduidelijk of hij nog lang in Amsterdam actief is. Vader John Heitinga werd deze week namelijk benoemd tot assistent-trainer bij West Ham United.

John Heitinga is onlangs aangesteld als assistent van David Moyes bij West Ham United. Foto: West Ham United

Thomas en Ruben van Bommel, Patro Eisden en AZ: Met name Ruben geldt als groot talent. De negentienjarige aanvaller verdiende afgelopen zomer een transfer van MVV naar AZ. Bij de Alkmaarders staat hij al op drie goals en twee assists in zeven duels. Vader Mark van Bommel zit vaak trots op de tribune. Thomas (21) verliet MVV recent voor Patro Eisden, dat uitkomt op het tweede Belgische niveau.

Jessey Sneijder, FC Utrecht: De oudste zoon van recordinternational Wesley Sneijder tekende twee jaar geleden bij FC Utrecht. Daarvóór speelde de aanvallende middenvelder bij DHSC, waar vader adviseur is en ooms Rodney en Jeffrey respectievelijk speler en assistent-trainer zijn.

Damián van der Vaart, Ajax: Damián (17) speelde de voorbije jaren bij Esbjerg, de Deense club waar vader Rafael van der Vaart zijn carrière eindigde. Na wat gesteggel tussen Ajax en Esbjerg kwam het tot een deal. Damián heeft ook al wedstrijden in de jeugd van Oranje achter de rug.

So proud of you Damián! @AFCAjax pic.twitter.com/CRagU16KBe — Rafael van der Vaart (@rafvdvaart) September 7, 2023

Shaqueel van Persie, Feyenoord: Van Persie junior zat eerder in de jeugd van Manchester City en Fenerbahçe. Sinds 2017 ziet vader Robin van Persie, jeugdtrainer bij Feyenoord, zijn zoon schitteren in Rotterdam. Aanvaller Shaqueel plaatste zich dit jaar met Nederland onder 17 voor het EK, maar Oranje werd al in de groepsfase uitgeschakeld.

Luka en Kai Robben, FC Groningen: Luka stroomde deze zomer bij de onder 16 van FC Groningen in en Kai bij de onder 12. Vader Arjen Robben doorliep in de jaren negentig zelf de academie en debuteerde op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht. De oud-international loopt nu stage als jeugdtrainer bij de Keuken Kampioen Divisie-club.