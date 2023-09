Beugelsdijk moest knobbel laten verwijderen: 'Dan staat je leven even stil'

Tom Beugelsdijk is onlangs geopereerd aan een knobbel in zijn teelbal. De transfervrije verdediger miste daardoor afgelopen half jaar een groot deel van de tweede seizoenshelft bij Helmond Sport.

De 33-jarige Beugelsdijk vertelt aan Omroep West dat hij al een tijdje rondliep met het knobbeltje. "Maar ik dacht steeds: dat gaat wel weer over of weg. Totdat ik besloot naar de dokter te gaan. Die vertrouwde het niet."

Toen de dokter aangaf dat de knobbel kon duiden op zaadbalkanker, stortte de wereld van Beugelsdijk even in. "Natuurlijk hoeft het dat niet te zijn, maar je leven staat even stil. Ik ben nog jong en heb twee jonge kinderen. Een doemdenker ben ik niet, maar er flitst toch van alles door je hoofd."

Beugelsdijk had daarna de keuze om een stuk van de knobbel op kweek te zetten of het volledig te laten verwijderen, om later te vernemen wat het was. De verdediger koos voor de laatste optie.

Na een "slopende periode" van wachten kreeg Beugelsdijk uiteindelijk goed nieuws van de dokter. "Wauw, als ik daaraan terugdenk. Ik krijg er weer kippenvel van. Het bleek een goedaardige cyste te zijn. Ik was zo opgelucht en dankbaar."

Tom Beugelsdijk groeide in de loop der jaren uit tot clubicoon van ADO Den Haag. Foto: Pro Shots

Beugelsdijk op zoek naar nieuwe club

Beugelsdijk kon lange tijd niet in actie komen voor Helmond Sport. De verdediger kreeg van de medische staf van de Keuken Kampioen Divisie-club naar eigen zeggen alle ruimte om te herstellen. Hij is sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract werd ontbonden.

Meerdere clubs hebben zich al gemeld bij Beugelsdijk, maar de stopper heeft nog nergens getekend. Hij trainde tot vorige week mee bij de beloften van ADO Den Haag om zijn conditie op peil te houden. De routinier speelde in het verleden 191 duels voor de hoofdmacht van ADO.