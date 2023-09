Mourinho nog altijd boos over EL-finale: 'Als ik dat zeg, word ik 10 duels geschorst'

José Mourinho is nog altijd boos over de verloren Europa League-finale met AS Roma tegen Sevilla. De Portugese coach zag zijn ploeg eind mei in de finale via penalty's verliezen van de Spanjaarden.

"De Europa League winnen met Manchester United was een normaal gevoel voor mij", zei Mourinho woensdag in gesprek met Sky Italia toen hem gevraagd werd naar enkele belangrijke wedstrijden in zijn carrière. "Roma-Sevilla... als ik zeg hoe ik daarover denk, word ik tien wedstrijden geschorst."

In 2017 leidde Mourinho Manchester United naar de Europa League door Ajax in de finale met 2-0 te verslaan. Zes jaar later greep de zestigjarige coach met AS Roma dus naast de eindzege in het tweede clubtoernooi van Europa, wat volgens hem te wijten was aan scheidsrechter Anthony Taylor.

Mourinho vond dat Sevilla de beslissende penalty niet opnieuw had mogen nemen. Ook verdiende AS Roma volgens hem een strafschop na een vermeende handsbal van de Spanjaarden.

Na afloop van de finale ging Mourinho in de parkeergarage van de Puskás Aréna in Boedapest tekeer tegen Taylor. "Je bent een schande", riep hij onder meer. Voor het belagen van de Engelse scheidsrechter kreeg de Portugees een schorsing van vier Europese wedstrijden.

1:01 Afspelen knop Boze Mourinho scheldt scheidsrechter de huid vol na verloren finale

Mourinho rekent ook Roma-Feyenoord tot zijn belangrijkste duels

Een jaar eerder won Mourinho met AS Roma wel de Conference League door Feyenoord in de finale met 1-0 te verslaan. Ook dat duel rekent hij tot de belangrijkste wedstrijden in zijn loopbaan.

"Roma-Feyenoord, maar ik had ook de wedstrijd tegen Leicester kunnen noemen", zei Mourinho. "Ik heb nog nooit gehuild op het veld na een nederlaag. Maar soms huil ik na een overwinning en deze twee wedstrijden zijn historisch voor Roma."