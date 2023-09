Ronaldo voor het eerst in twintig jaar niet genomineerd voor Gouden Bal

Cristiano Ronaldo is voor het eerst in twintig jaar niet genomineerd voor de Gouden Bal. De Portugees ontbreekt op de lijst van dertig genomineerden die woensdag door het tijdschrift France Football is gepubliceerd.

Het ontbreken van de 38-jarige Ronaldo heeft waarschijnlijk te maken met zijn transfer naar Saoedi-Arabië. De vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or maakte begin januari de overstap van Manchester United naar Al Nassr.

Tussen de genomineerden zitten geen Nederlanders. Vorig jaar maakte Virgil van Dijk nog kans om de prestigieuze prijs te winnen. De Liverpool-verdediger eindigde toen als zestiende. In 2019 werd hij tweede in de verkiezing.

Lionel Messi maakt zijn rentree op de lijst nadat hij vorig jaar voor het eerst sinds 2005 niet was genomineerd. De 36-jarige Argentijn, die deze zomer de overstap maakte naar Inter Miami, geldt meteen als topfavoriet om de Gouden Bal te winnen. De zevenvoudig winnaar van de Ballon d'Or loodste zijn land eindig vorig jaar naar de wereldtitel in Qatar.

Genomineerden Gouden Bal Julián Álvarez (Manchester City), Nicolo Barellà (Internazionale), Jude Bellingham (Real Madrid), Karim Benzema (Ittihad Club), Yassine Bounou (Al-Hilal), Kevin De Bruyne (Manchester City), Rúben Dias (Manchester City), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Ílkay Gündogan (Manchester City), Josko Gvardiol (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane (Bayern München), Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Emiliano Martínez (Aston Villa), Lautaro Martínez (Internazionale), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Inter Miami), Kim Min-jae (Bayern München), Luka Modric (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern München), Martin Ødegaard (Arsenal), André Onana (Manchester United), Victor Osimhen (Napoli), Rodri (Manchester City), Bukayo Saka (Arsenal), Mohamed Salah (Liverpool), Bernardo Silva (Manchester City) en Vinícius Júnior (Real Madrid).

Haaland lijkt belangrijkste concurrent van Messi te zijn

De belangrijkste concurrent van Lionel Messi lijkt Erling Haaland te zijn. De 23-jarige Noor had een belangrijk aandeel het veroveren van de 'Treble' door Manchester City. Nadeel voor Haaland is wel dat hij met Noorwegen niet actief was op het WK. Vorig jaar ging de prijs naar Karim Benzema, die ook dit jaar genomineerd is.

Bij de vrouwen zijn Oranje-internationals Jill Roord en Daphne van Domselaar genomineerd. Xavi Simons maakt kans op de Kopa Trophy, een prijs die France Football uitreikt aan de beste speler onder de 21 jaar.