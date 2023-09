Vrouwen FC Twente met klinkende zege verder in voorronde Champions League

De voetbalsters van FC Twente hebben zich woensdag overtuigend geplaatst voor de finale van de eerste voorronde van de Champions League. De tukkers waren voor eigen publiek met 6-0 te sterk voor Sturm Graz uit Oostenrijk.

Liz Rijsbergen opende na een kwartier spelen de score uit een counter. Twee minuten later was de spits uit een rebound opnieuw trefzeker.

Nog voor rust kwam FC Twente met 4-0 voor. Renate Jansen kopte in de 23e minuut raak uit een hoekschop en Sophie te Brake schoot vlak voor rust fraai in de kruising.

FC Twente bleef ook in de tweede helft op doelpunten jagen en dat resulteerde in de 53e minuut in een rake kopbal van Leonie Vliek. Even later schoot invaller Fieke Kroese de 6-0 binnen.