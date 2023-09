Roord en Van Domselaar maken kans op Gouden Bal, ook nominatie Xavi Simons

Jill Roord en Daphne van Domselaar behoren tot de dertig genomineerden voor de Gouden Bal. Xavi Simons maakt kans op de Kopa Trophy, een prijs die het Franse tijdschrift France Football uitreikt aan de beste speler onder de 21 jaar.

De 23-jarige Van Domselaar won vorig seizoen met FC Twente de KNVB-beker en eindigde met haar ploeg als tweede in de Eredivisie. In juni tekende de keeper bij Aston Villa.

De twintigjarige Simons dankt zijn nominatie voor de Kopa Trophy aan zijn prestaties van vorig seizoen. De middenvelder had met negentien doelpunten en acht assists een groot aandeel in de tweede plaats van PSV in de Eredivisie. Ook won hij de KNVB-beker met de Eindhovenaren.

Als Simons de Kopa Trophy wint, treedt hij in de voetsporen van Matthijs de Ligt. De verdediger was in 2019 de eerste Nederlandse winnaar van de prijs die in 2018 in het leven geroepen werd.