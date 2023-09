Damián van der Vaart (17) gaat vader achterna en tekent contract bij Ajax

Ajax heeft Damián van der Vaart vastgelegd. De zoon van Rafael van der Vaart gaat zijn vader achterna en tekent een contract voor één seizoen in de Johan Cruijff ArenA.

De zeventienjarige Van der Vaart komt over van het Deense Esbjerg fB. De transfer van de middenvelder hing al een tijd in de lucht, maar Ajax en Esbjerg konden het niet eens worden over de voorwaarden voor de transfer. Van der Vaart had naar verluidt eerder al een akkoord bereikt bij de club waar zijn vader doorbrak.