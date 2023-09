Voetbalster Hermoso dient klacht in tegen bondsvoorzitter Rubiales vanwege kus

De Spaanse voetbalster Jennifer Hermoso heeft een formele aanklacht tegen bondsvoorzitter Luis Rubiales ingediend vanwege de kus op haar mond na de WK-finale. Dat heeft de Spaanse openbaar aanklager woensdag laten weten.

Hermoso diende een klacht in vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens haar was de kus van Rubiales ongewenst en dus strafbaar. Volgens Rubiales gebeurde het met wederzijdse toestemming.

Het openbaar ministerie in Madrid was zelf al gaan onderzoeken of er sprake is van aanranding door Rubiales. Hermoso kreeg vijftien dagen de tijd om een formele klacht in te dienen.