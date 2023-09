Koeman krijgt bij puzzel op middenveld geen advies van De Jong: 'Zo ben ik niet'

Bondscoach Ronald Koeman liet woensdag nog in het midden hoe het middenveld van Oranje er donderdagavond tegen Griekenland uitziet. De vraag is wie er starten naast Frenkie de Jong, die zich "goed en fris" voelt.

De Jong is een onbetwiste basisspeler bij Oranje, maar voor de andere twee posities op het middenveld heeft Koeman volop spelers om uit te kiezen. "Daar is de concurrentie het grootst. Daarom vind ik de keuze voor die posities het moeilijkst", zei de zestigjarige bondscoach op het persmoment voorafgaand aan het duel met Griekenland.

In de twee recentste interlands - afgelopen zomer in de Nations League - zetten Koeman Mats Wieffer naast De Jong. In het duel met Kroatië stond Teun Koopmeiners nog voor dat duo, terwijl Xavi Simons tegen Italië op 10 stond.

De keuze werd er voor Koeman de laatste weken niet makkelijker op. Joey Veerman maakt in de eerste weken van het seizoen indruk bij PSV. Tijjani Reijnders heeft zich bij zijn nieuwe club AC Milan direct in de basis gespeeld. En de ervaren Marten de Roon is als basisspeler bij Atalanta altijd een serieuze optie.

Volg nieuws over Oranje Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje Blijf met meldingen op de hoogte

Koeman wilde op het persmoment niet zeggen wie donderdag speelt tegen de Grieken. De Jong zelf kon daar ook geen duidelijkheid over verschaffen. "Ik heb niet met de bondscoach gesproken over met wie ik naast me wil spelen, alleen over hoe we willen spelen."

De middenvelder kreeg de vraag of hij als ervaren en belangrijke speler invloed heeft op wie er naast hem spelen. "Het is niet zo dat ik dingen bepaal of een grote invloed heb. Als ik ernaar gevraagd word, geef ik wel mijn mening, maar het is niet zo dat ik zelf naar trainers toe loop. Zo ben ik niet."

Koeman zoekt De Jong wel op om te praten over diens rol. "Omdat hij superbelangrijk is voor de eerste en tweede fase van onze opbouw", zei de bondscoach daarover.

Net als een dag eerder trainde Oranje woensdag met een volledige groep richting het duel met Griekenland. Alle 25 internationals zijn fit voor de EK-kwalificatiewedstrijd van donderdagavond, bevestigde Koeman woensdag.

Barcelona-uitblinker De Jong voelt zich 'goed en fris'

Hoewel De Jong zich richting Koeman dus niet zozeer laat gelden, doet hij dat buiten het veld wel richting medespelers. De middenvelder vindt het "logisch" dat hij als 26-jarige en 51-voudig international een meer leidende rol heeft. "Maar meer buiten het veld. Dan heb ik het voornamelijk over het sturen van de jongens."

De Jong voelt zich klaar voor zo'n rol. Afgelopen zomer had hij voor het eerst in jaren een aantal weken vakantie, wat hem "goed en fris" heeft gemaakt. Ondertussen heeft hij bij zijn club FC Barcelona al snel zijn topvorm gevonden.

Door het vertrek van verdedigende middenvelder en clubicoon Sergio Busquets wordt er meer verwacht van De Jong. Spaanse media zien dat De Jong de ploeg van Xavi draagt en schrijven lovend over hem.

De Jong is niet echt onder de indruk. "Ik lees veel voetbalnieuws en zie het ook langskomen, maar ik luister vooral naar de mensen en trainers om me heen, naar hoe zij vinden dat het gaat. Daar baseer ik mijn gevoel op."

Oranje begint donderdag om 20.45 uur aan het duel met Griekenland in het Philips Stadion in Eindhoven. Oranje staat na twee wedstrijden op drie punten. De Grieken verzamelden er zes. Om plaatsing voor het EK in Duitsland van volgend jaar af te dwingen, moet het Nederlands elftal bij de eerste twee eindigen.