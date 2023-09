United spreekt zich uit over beschuldigingen tegen Antony en 'neemt zaak serieus'

Delen via E-mail

Manchester United heeft zich uitgesproken over de situatie rond Antony. De Braziliaanse aanvaller is door zijn ex-vriendin Gabriela Cavallin beschuldigd van huiselijk geweld.

"Als club nemen we deze zaak serieus", meldt Manchester United woensdag in een korte verklaring . "Manchester United erkent de beschuldigingen tegen Antony en weet dat de politie onderzoek doet."

"In afwachting van verdere informatie geeft de club geen commentaar. Als club nemen we deze zaak serieus, waarbij we rekening houden met de impact van deze beschuldigingen en de impact van de berichtgeving op slachtoffers van misbruik."