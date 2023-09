Frenkie de Jong vindt niet dat Oranje 'te lief' is: 'Is eigen leven gaan leiden'

Frenkie de Jong is het er niet mee eens dat de Oranjespelers "te lief" voor elkaar zijn. De 26-jarige middenvelder vindt dat die suggestie in Nederland "een eigen leven" is gaan leiden.

Bondscoach Ronald Koeman zei maandag op de persconferentie van het Nederlands elftal dat hij wil dat zijn spelers elkaar "meer corrigeren". Dat miste hij bijvoorbeeld in het verloren Nations League-duel met Italië (2-3-nederlaag) in juni. "Dat is ook iets van deze generatie, dat ze te lief zijn voor elkaar. Als je wil overleven en winnen, dan moet dat aspect absoluut beter in dit elftal."

De Jong reageerde daar op het persmoment voorafgaand aan het belangrijke kwalificatieduel met Griekenland van donderdagavond op. "Het is een beetje een eigen leven gaan leiden hier in Nederland", zei hij. "Ik denk dat ik persoonlijk wat strenger kan zijn, net als iedereen in het team. Maar het beeld is nu ontstaan dat we elkaar nooit corrigeren. Dat is niet waar."

De Jong zei dat het er vooral om gaat wanneer en waarop de Oranjespelers elkaar aanspreken. "Je hoeft elkaar niet iedere keer een draai om de oren te geven. Natuurlijk, wel als je je taken niet uitvoert. Maar het kan gebeuren dat iemand een slechte bal geeft."

Koeman gaat niet mee in vergelijking met 'patatgeneratie'

Koeman werd naar aanleiding van zijn eerdere uitspraken geconfronteerd met een uitspraak van Leo Beenhakker, die de generatie van de jaren tachtig "de patatgeneratie" noemde. Koeman antwoordde ontkennend op de vraag of hij vindt dat die generatie te vergelijken is met die van nu.

"Met 'de patatgeneratie' bedoelde Beenhakker volgens mij dat spelers een losbandig leven leidden en gemakzuchtig waren. Deze spelers zijn niet gemakzuchtig. Eerlijk gezegd zijn ze nog veel meer met hun vak bezig dan wij vroeger waren."

"In het hedendaagse voetbal wordt er zoveel van spelers geëist. Frenkie was zondagnacht om 3 uur thuis (na een wedstrijd met FC Barcelona, red.) en vloog na drie uur slapen alweer naar Nederland. Spelers moeten zo superfit zijn, daar mag je ook respect voor hebben."

Het duel met Griekenland in het Philips Stadion in Eindhoven begint donderdag om 20.45 uur. Oranje verzamelde in de eerste twee wedstrijden drie punten. De Grieken speelden een wedstrijd meer en hebben zes punten. Om plaatsing voor het EK in Duitsland van volgend jaar af te dwingen, moet het Nederlands elftal bij de eerste twee eindigen.