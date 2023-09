Koeman laat Flekken keepen in belangrijk EK-kwalificatieduel met Griekenland

Delen via E-mail

Mark Flekken staat donderdag bij Oranje op doel bij de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman woensdag op de persconferentie medegedeeld.

"Flekken keept, omdat hij het verdient", zegt Koeman over de doelman van Brentford. "Hij is een lange periode in vorm en fit geweest. Hij zit ook al langer bij deze groep."