Het Nederlands elftal treft donderdagavond Griekenland, dat hunkert naar zijn eerste eindtoernooi in tien jaar. Het zou voor de Europees kampioen van 2004 een bekroning van de eerder onder John van 't Schip ingeslagen weg zijn. "Hij heeft ons volledig opnieuw moeten opbouwen."

Wie aan de Griekse nationale ploeg denkt, komt vermoedelijk direct uit bij het doelpunt van Angelos Charisteas in de finale van het EK 2004. Hij bezorgde zijn land daarmee tot ieders verrassing de Europese titel. Tot 2014 borduurde het Griekse voetbalteam voort op het EK-succes, door zich - op het WK van 2006 na - voor alle eindtoernooien te plaatsen.

Maar anno 2023 is de situatie heel anders. Griekenland wacht inmiddels al negen jaar op deelname aan een EK of WK. "We zijn na onze laatste WK-deelname ver weggezakt", zegt Panos Bletsos, een voetbalcommentator van de Griekse publieke omroep ERT.

De laatste jaren zette het Griekse elftal wél weer de lijn omhoog in en in de huidige kwalificatiereeks doet ze ook nog mee om een EK-ticket. Volgens Bletsos is dat deels aan Van 't Schip te danken. Hij was van juli 2019 tot eind 2021 bondscoach van Griekenland. Volgens Bletsos heeft de 59-jarige Nederlander voor een kentering gezorgd.

"Hij heeft ons volledig opnieuw moeten opbouwen", zegt Bletsos. De journalist vertelt dat Griekenland van nature verdedigend speelt en zo bijna twintig jaar geleden ook het EK won. "Onder Van 't Schip zijn we gedurfder gaan spelen." Volgens Bletsos maakte Van 't Schip een eenheid van de Griekse ploeg en selecteerde hij stevig door.

Hij riep destijds geregeld relatief onbekende spelers als Vangelis Pavlidis en Pantelis Hatzidiakos op, die toen bij Willem II en AZ speelden. Inmiddels zijn zij dragende krachten binnen de Griekse ploeg. "Daarmee heeft hij het Griekse elftal vooruit geholpen", zegt journalist Dimitris Tomaras, die de nationale ploeg volgt voor de sportwebsite Gazzetta.

Pantelis Hatzidiakos (rechts), die AZ deze zomer voor Bologna verruilde, in duel met de Fransman Olivier Giroud. Foto: Getty Images

Poyet gaat verder waar Van 't Schip gebleven was

Dat Van 't Schip ervoor koos grotere namen buiten de selectie te laten, kon niet altijd op goedkeuring van het Griekse volk rekenen. Tomaras: "Hij heeft ervaren verdedigers als Kostas Manolas (oud-AS Roma) en Sokratis Papastathopoulos (oud-Arsenal) niet geselecteerd. Daar werden wel serieus vraagtekens bij geplaatst."

De Nederlandse trainer was dan ook niet bij iedere Griek populair. Hij wisselde goede resultaten tegen bijvoorbeeld Spanje (1-1-gelijkspel) en Zweden (2-1-zege) af met mindere resultaten tegen zwakkere landen. Mede daardoor plaatste Van 't Schip zich met de Griekse ploeg niet voor het EK 2020 en het WK 2022.

Hij koos er in 2021 voor zijn aan het einde van het jaar aflopende contract niet te verlengen. De bevlogen Uruguayaan Gustavo Poyet volgde hem op. "Hij is op de weg van Van 't Schip verdergegaan en heeft het Griekse elftal vervolgens nog een stap verder gebracht", zegt Bletsos.

Hoewel Poyet in Griekenland kritiek krijgt omdat hij meerdere talentvolle spelers én Olympiacos-middenvelder Kostas Fortounis niet selecteert, lijkt hij het aardig op de rit te hebben. De Grieken wonnen vorig jaar overtuigend hun Nations League-poule.

In deze EK-kwalificatiereeks versloeg de ploeg van Poyet al Gibraltar (3-0) en Ierland (2-1) en verweerde ze zich kranig op bezoek bij Frankrijk (1-0-nederlaag). Ter vergelijking: het Nederlands elftal kwam in het Stade de France met een 4-0-nederlaag goed weg.

Grieks internationals met een Eredivisie-verleden Konstantinos Tsimikas (Willem II)

Dimitris Limnios (FC Twente)

Lazaros Rota (Fortuna Sittard)

Vangelis Pavlidis (AZ, heden)

Pantelis Hatzidiakos (AZ)

Giorgos Giakoumakis (VVV-Venlo)

'De spelers lopen weer met een glimlach over het veld'

De kracht van dit Griekenland is volgens Bletsos dat de ploeg bestaat uit een goede mix van ervaren en jonge spelers en dat veel internationals in het buitenland actief zijn. Tot die groep behoren deze interlandperiode zes spelers met een verleden in Nederland.

Onder wie dus Pavlidis en Hatzidiakos, maar ook oud-Eredivisie-topscorer Giorgos Giakoumakis én voormalig Willem II-back Konstantinos Tsimikas. "Hij speelt nu voor Liverpool en is een heel belangrijke speler voor ons. Onze verdediging is sowieso de beste linie", zegt Tomaras.

Al mist Griekenland donderdag wel Konstantinos Mavropanos, die deze zomer voor 25 miljoen euro naar West Ham United verkaste. De centrale verdediger is geschorst na zijn rode kaart in het duel met Frankrijk. Aanvallende middenvelder en aanvoerder Anastasios Bakasetas (hoofdfoto) is wel present. "Al onze aanvallen lopen via hem. Hij is een speler om in de gaten te houden", zegt Tomaras.

De Grieken geloven in een goed resultaat in het belangrijke duel met Oranje. Al is de enorme hunkering naar een eindtoernooi een potentiële valkuil. "De druk is daardoor heel hoog. De ervaren jongens kunnen daar wel mee omgaan, maar ik vraag me af of iedereen dat kan", zegt Tomaras.

Als de Grieken zich uiteindelijk voor het EK van 2024 in Duitsland plaatsen, mag ook Van 't Schip volgens Bletsos trots zijn. "De Griekse spelers lopen weer met een glimlach over het veld. Van 't Schip heeft een belangrijke basis gelegd."

Vermoedelijke opstelling Griekenland Vlachodimos; Baldock, Hatzidiakos, Koulierakis, Tsimikas; Siopis, Kourbelis; Masouras, Bakasetas, Mantalos; Giakoumakis.