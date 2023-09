Bondscoach Spaanse vrouwen vindt ontslag onterecht: 'Goede naam is aangetast'

Jorge Vilda vindt zijn ontslag als bondscoach van de nationale vrouwenploeg van Spanje onterecht. De 42-jarige trainer lag al langer onder vuur, maar had zijn gedwongen vertrek mede vanwege het winnen van de wereldtitel niet verwacht.

"Dit kan gebeuren in de voetballerij, maar ik vind het ontslag onterecht", reageerde Vilda bij het Spaanse radiostation Cadena SER. "De bond vertelde me dat ze er structurele veranderingen wilden doorvoeren. Na zeventien jaar in het vrouwenvoetbal te hebben gewerkt, kan ik dit besluit niet begrijpen."

Vilda leefde al langere tijd in onmin met veel speelsters. Vijftien van hen verklaarden vorig jaar dat ze niet meer voor Spanje wilden uitkomen zolang Vilda de coach was. Ze zeiden dat de situatie onder de trainer hun emotionele gesteldheid en gezondheid schaadde.

"Ik denk dat het onmogelijk is om deze resultaten te behalen als ik geen goede band heb met mijn spelers", zei Vilda. "De bond steunde mij toen die vijftien speelsters met die brief kwamen. Er zijn dingen over mij gezegd die niet waar zijn. Ik heb bij de Spaanse ploeg altijd gestreefd naar een gezonde werksfeer."

"Er heeft zich nooit iemand met naam en toenaam gemeld die heeft gezegd dat Jorge Vilda dit of dat heeft misdaan. Ik zet me al zeventien jaar in voor het vrouwenvoetbal. Voor normen en waarden en voor gelijkheid. Ik ben daarin geen spat veranderd."

Vilda herhaalt kritiek op Rubiales

Vilda kreeg ook veel kritiek vanwege zijn applaus bij de speech van voorzitter Luis Rubiales van de Spaanse voetbalbond bij een bondsvergadering. De bestuurder weigert op te stappen nadat hij speelster Jennifer Hermoso bij de WK-finale een kus op de mond heeft gegeven. De FIFA heeft Rubiales voor negentig dagen geschorst, waardoor hij geen functie op nationaal en internationaal niveau mag uitoefenen.

"Ik zal nooit applaudisseren voor seksisme. Ik ben een feminist en streef altijd naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen", zei Vilda. "Ik heb Rubiales niet meer gesproken sinds die vergadering. Ik was ook verbaasd toen ik de video van de kus zag. Zoals ik eerder al heb gezegd: dit is niet het gedrag dat bij een bondsvoorzitter past."

Montserrat Tomé is aangesteld als opvolger van Vilda. De 41-jarige oud-speelster was al sinds 2018 assistent van Vilda. "Zij heeft alle kwaliteiten om het goed te doen", zei de oud-bondscoach, die hoopt dat de nationale ploeg na de wereldtitel in Australië nog veel meer successen gaat boeken.

"Ik hoop dat de gebeurtenissen van de afgelopen week tot iets goed leiden. De wereldtitel zal in de loop der tijd nog meer waardering en betekenis krijgen. Ik zet nog steeds mijn vraagtekens bij de redenen voor mijn ontslag. Het is een vreemde gang van zaken. Het pijnlijkste blijft dat mijn eer en goede naam zijn aangetast."