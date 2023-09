Van bijna amateur tot Oranje: de wonderlijke opmars van Micky van de Ven

Op zijn zestiende was hij een aanvaller en op zijn achttiende maakte hij bijna de overstap naar een amateurclub. Nu is Micky van de Ven (22) een verdediger van 40 miljoen euro van Tottenham Hotspur én het Nederlands elftal. "Ik dacht weleens: waar doe ik het nog voor?"

Vader Marcel zette hem maandag af in Zeist, waar Micky van de Ven zich voor het eerst mocht melden bij het 'grote' Oranje. Het was fijn dat ze samen de rit konden maken, vertelt de jonge voetballer uit het Noord-Hollandse Wormer. "Mijn vader heeft mij altijd gesteund, vooral mentaal. Mede daardoor ben ik daar waar ik nu ben. Oranje."

Zijn vader was geen voetballer, maar koos voor een totaal ander beroep. Jarenlang werkte Marcel van de Ven als undercoveragent. Hij bestreed de zware criminaliteit en schreef er een boek over. En ondertussen was hij er altijd voor zijn zoon. En nu nog steeds.

"Sinds mijn transfer naar Tottenham Hotspur is mijn vader al een paar keer naar Londen gereisd. Soms alleen om de wedstrijd te zien, soms blijft hij langer. Dat voelt goed. Af en toe is het best veel wat er op me afkomt, zeker nu het zo hard gaat met mijn carrière. En daar praten we dan over. Mijn vader heeft veel meegemaakt in zijn werk. Zijn situatie was totaal anders dan die van mij op een voetbalveld, maar het kan wel helpen wat hij zegt. Laatst zei hij: accepteer de chaos. Ja, daar heb ik wel wat aan. Een stadion met 60.000 mensen, dat is chaos. "

Micky van de Ven met vader Marcel van de Ven in mei 2021. De jonge verdediger is dan net verkozen tot het grootste talent van de Keuken Kampioen Divisie. Foto: Pro Shots

'Ik dacht: ik knijp er lekker een jaartje tussenuit'

Het zijn ook chaotische weken voor Van de Ven, die door zijn transfer vorige maand van VfL Wolfsburg naar Tottenham ineens tot de tien duurste Nederlandse voetballers ooit behoort. Hij heeft eerder een basisplaats dan een woning in Engeland. Glimlachend: "Ik ga in een dorpje net buiten Londen wonen. Als het goed is, kan ik volgende week mijn nieuwe huis in."

Eerst wacht Van de Ven twee belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden met het Nederlands elftal tegen Griekenland (donderdag) en Ierland (zondag). Een debuut in Oranje zou zijn wonderlijke opmars compleet maken. "In de jeugd van FC Volendam was ik tot mijn vijftiende, zestiende jaar aanvaller. Het was een goede zet om naar achteren te gaan, al leek het er daarna ook niet op dat ik het eerste van FC Volendam zou halen. Althans, dat was de boodschap van de club."

Van de Ven overwoog zelfs terug te gaan naar de amateurs. "Fortuna Wormerveer deed het destijds best aardig. Het idee was: ik knijp er een jaartje tussenuit, in de hoop daarna toch weer de stap naar een profclub te maken."

Hij noemt het de zwaarste periode in zijn voetballeven. "Ik dacht in die tijd weleens: waar doe ik het nog voor? Mijn vader heeft me toen gepusht om toch voor mijn kans te blijven gaan. Die trok me door die moeilijke tijd heen. Gelukkig maar."

Micky van de Ven met Bart Verbruggen voorafgaand aan zijn eerste training bij Oranje. Foto: Pro Shots

'Ik praatte liever niet over voetbal'

Hij is niet alleen zijn vader dankbaar. Van de Ven noemt ook de naam van Wim Jonk, die in 2019 trainer werd van FC Volendam. Jonk zag potentie in de bijna afgeschreven Van de Ven, waardoor die op zijn achttiende toch nog een profcontractje mocht tekenen bij de - toen nog - Keuken Kampioen Divisie-club.

"Soms heb je een beetje geluk nodig om het te kunnen halen als voetballer", beseft Van de Ven. "De ene trainer denkt: ik kan helemaal niets met deze jongen. Maar Wim dacht: Ik kan wel wat met hem."

Het bleek het begin van een wonderlijke opmars. Op zijn negentiende werd Van de Ven aanvoerder van FC Volendam en op zijn twintigste telde Wolfsburg 3,5 miljoen euro voor hem neer. En toch ging het niet in een rechte lijn omhoog. In zijn eerste seizoen bij Wolfsburg mocht Van de Ven maar vijf keer meedoen in de Bundesliga.

"Van de Keuken Divisie naar de Bundesliga is een waanzinnig grote stap. Dat kost tijd. Maar er waren een paar wedstrijden achter elkaar dat ik niet eens hoefde warm te lopen. Dan weet je van tevoren al bijna zeker dat je niet gaat invallen. En dat deed iets met me. Als ik 's avonds thuiskwam, ging ik online gamen met vrienden om afleiding te hebben. Ik zei dan tegen ze: ik wil het niet over voetbal hebben. Best gek eigenlijk, van nature praat ik het liefst de hele dag over voetbal. Maar toen dus niet. Al bleef ik wel gas geven op de trainingen, het was wachten op mijn kans."

Micky van de Ven als speler van VfL Wolfsburg. Foto: Getty Images

'Je mag een fout maken'

Ook bij Wolfsburg was het een trainer die voor de ommekeer zorgde. Niko Kovac werd ruim een jaar geleden aangesteld als opvolger van de ontslagen Florian Kohfeldt en de Kroaat koos wel voor Van de Ven.

"Het is een kwestie van doorzettingsvermogen geweest. Ik ben bij Wolfsburg altijd in mezelf blijven geloven. En ja, uiteindelijk was het ook gewoon weer wachten op een trainer die het in me zag zitten. Eindelijk kon ik mijn kans pakken. Eindelijk speeltijd."

Weer ging het hard. Van de Ven speelde alles onder Kovac en werd door de supporters verkozen tot beste Wolfsburg-speler van de eerste seizoenshelft. En weer lonkte een transfer, al wilde Van de Ven zeker weten dat hij niet nog eens een jaar op de bank zou zitten bij een nieuwe club.

"Op mijn leeftijd is het belangrijk dat je veel speeltijd krijgt. Daar heb ik uitvoerig over gesproken met de trainer van Tottenham (Ange Postecoglou, red.). Hij zei: Ik haal je om te spelen. En misschien gaat dat niet meteen goed, maar dan weet ik dat je wel de kwaliteit hebt."

Prompt stond Van de Ven na twee trainingen bij Tottenham in de basis in de Premier League en sindsdien miste hij geen minuut. "Het is zó lekker voetballen bij Tottenham. De opdracht is: Speel van achteruit en als het misgaat is het de verantwoordelijkheid van de trainer. De trainer zei letterlijk: "Je mag een fout maken. Liever dat, dan dat je de bal drie keer achter elkaar het stadion uitschiet."

Het was niet het enige waar Van de Ven van genoot in zijn eerste weken in Engeland. "Bij een uitwedstrijd reizen duizenden Spurs-fans met ons mee. Dan weet je dat je bij een heel grote club speelt. Het zijn mooie weken."

Ook bij Oranje geniet hij nu. "Ik train hier met verdedigers als Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Nathan Aké. Dat zijn spelers met fantastische carrières, daar kan ik 100 procent iets van leren. Ik heb een bijzondere weg afgelegd, maar het is nog lang niet voorbij. Hier bij Oranje kan ik nog beter worden."