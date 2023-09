Heitinga gaat Kudus en Álvarez achterna en wordt assistent bij West Ham

John Heitinga is dinsdag aangesteld als assistent-trainer van David Moyes bij West Ham United. De voormalige interim-trainer van Ajax tekent voor een jaar in Londen. De coach wordt bij de Premier League-club herenigd met Mohammed Kudus en Edson Álvarez.

De 39-jarige Heitinga was het afgelopen half jaar interim-trainer bij Ajax. Hij was de opvolger van Alfred Schreuder, die vanwege de slechte resultaten moest vertrekken. Onder Heitinga verbeterden de prestaties van Ajax nauwelijks, waarna technisch directeur Sven Mislintat besloot afscheid van de oud-international te nemen.

Heitinga was eerder (assistent-)trainer van verschillende jeugdelftallen van Ajax. Hij werkte bij de hoofdmacht van de Amsterdammers samen met Kudus en Álvarez, die afgelopen transferperiode al naar 'The Hammers' verkasten.

West Ham won vorig seizoen de Conference League door in de finale af te rekenen met Fiorentina. In de halve finales was de club te sterk voor AZ. Dit seizoen komt West Ham uit in de Europa League. De ploeg van Moyes treft in de groepsfase Olympiacos, SC Freiburg en TSC.