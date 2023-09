Verbruggen de nieuwe doelman van Oranje? 'Kan nooit snel genoeg gaan'

Bart Verbruggen maakte deze zomer een fraaie transfer naar de Premier League en past zich ook daar razendsnel aan. Is zijn Oranjedebuut het volgende hoogtepunt in zijn weg naar de absolute top? "Ik ben nog lang niet af."

Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij Verbruggen, bleek afgelopen zaterdag. De doelman van Brighton & Hove Albion werd door aanvallers van Newcastle United onder druk gezet, maar bleef rustig. Hij haalde de bal achter zijn standbeen langs en kapte zijn tegenstander uit.

"Vonden jullie het mooi?", vraagt Verbruggen drie dagen later met een knipoog bij de training van Oranje aan de aanwezige journalisten. Het is een moment dat hij nog geregeld toegestuurd kreeg en dat massaal rondging onder de fans van Brighton.

Maar echt trots is de 21-jarige Verbruggen er niet op. "Gelukkig ging het goed, maar ik denk dat het mooier is om er op een normale manier onderuit te voetballen. Trainers zullen ook denken: één keer is leuk, maar niet te vaak."

Verbruggen keept niet alles bij Brighton Opvallend is dat Bart Verbruggen niet alles keept bij Brighton & Hove Albion. Roberto De Zerbi kiest als een van de weinige trainers op het hoogste niveau voor een roulatiesysteem, waarbij hij wisselt tussen Verbruggen en Jason Steele. "Net als bij veldspelers kijkt hij echt per tegenstander wat hij nodig heeft", vertelt Verbruggen.

'Voor jullie is de keeperskwestie een enorm ding'

Verbruggen voelt zich al na een paar weken vrij om te doen wat zijn intuïtie hem ingeeft bij Brighton, dat hem met een transfersom van 20 miljoen euro de duurste uit België vertrekkende keeper maakte. En dat terwijl Verbruggen bij Anderlecht nog niet eens één seizoen basisspeler was.

Met Brighton koos Verbruggen voor de sensatie van het afgelopen seizoen. Onder leiding van Roberto De Zerbi speelt de tegenstander van Ajax in de Europa League een soort totaalvoetbal, dat zelfs Josep Guardiola kan bekoren. "De Zerbi is een van de invloedrijkste coaches van de laatste twintig jaar", zei de Manchester City-manager.

Het gaat héél snel met de carrière van Verbruggen, vindt de keeper zelf ook. "Maar ik hou ervan om het gevoel te hebben dat ik beter word. Dat gevoel heb ik daar zeker", zegt de keeper. "En bovendien kan het nooit snel genoeg gaan. Je wil altijd meer en beter."

Méér zit er deze interlandperiode wellicht in bij Oranje. Door de blessure van Justin Bijlow moet bondscoach Ronald Koeman wéér van keeper wijzigen. Hij heeft de keuze uit Andries Noppert (29), Mark Flekken (30) en de beduidend jongere Verbruggen.

"Voor jullie is het een heel groot ding, maar we hebben gewoon enorm goede keepers", vindt Verbruggen. "Ik ga gewoon mijn uiterste best doen om nog beter te worden. Dan hoop ik in de toekomst iets te kunnen bijdragen aan het Nederlands elftal."

De opties van bondscoach Ronald Koeman: Andries Noppert, Bart Verbruggen en Mark Flekken. Foto: Pro Shots

Verbruggen kijkt thuis naar Ter Stegen, Neuer en Becker

Van de huidige keepers bij Oranje is Verbruggen ontegenzeggelijk degene die nog het langst meekan. De oud-doelman van NAC Breda is pas 21 jaar en is volgens zichzelf "leuk op weg naar een mooie carrière".

"Maar ik ben nog nog lang niet af", zegt hij. En dus kijkt Verbruggen naar anderen om te leren. Hij is groot fan van FC Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen en kijkt ook veel naar Manuel Neuer, Alisson Becker en Ederson.

Soms klapt de Bredanaar thuis zelfs zijn laptop open. Dan zit een bepaalde situatie op de training of in een wedstrijd hem dwars. "Ik heb op zo'n moment een keeper in mijn hoofd die in een bepaalde situatie goed is. Daar kan ik dan minutenlang naar kijken."

Van wie Verbruggen het uitkappen van de tegenstander heeft afgekeken? "Haha, dat heb ik dan weer van niemand afgekeken. Dat is ook écht niet iets wat ik mezelf eigen wil maken."