Spaanse voetbalbond biedt hele wereld excuses aan voor gedrag Rubiales

De Spaanse voetbalbond heeft aan de hele wereld excuses aangeboden voor het "ongepaste gedrag" van Luis Rubiales bij de WK-finale. De bondsvoorzitter kuste speelster Jennifer Hermoso op de mond, wat tot veel ophef leidde.

"Onze excuses aan de voetbalwereld, de FIFA, UEFA en nationale bonden, de spelers van Spanje en Engeland en alle andere betrokkenen en fans over de hele wereld voor het compleet onacceptabele gedrag van onze hoogste vertegenwoordiger bij de WK-finale en de gebeurtenissen die volgden", schrijft plaatsvervangend voorzitter Pedro Rocha dinsdag in een verklaring.

"Dit strookt op geen enkele wijze met de waarden van de Spaanse maatschappij, onze instituties, onze atleten en onze leiders in de Spaanse sport. Ons aanzien op internationaal vlak is bezoedeld door het gedrag van de heer Luis Rubiales. De schade aan het Spaanse voetbal, de Spaanse sport en de Spaanse maatschappij is enorm."

Volgens de bond zijn de optredens van Rubiales tijdens en na de WK-finale volledig toe te schrijven aan de voorzitter zelf. De RFEF publiceerde een week na de finale een fotoanalyse waarin de bond probeerde aan te tonen dat de kus wederzijds was, maar de verklaring werd later verwijderd. Mogelijk was dit een eenmansactie van Rubiales.

Spaanse bond gaat maatregelen aankondigen

De bond schaamt zich diep voor de pijn en stress die Rubiales heeft veroorzaakt. "De voorzitters van de regionale bonden hebben op 28 augustus niet voor niets zijn vertrek geëist. Ze eisten ook een herstructurering in de top van de bond. In de komende dagen worden nieuwe maatregelen aangekondigd om de ontstane schade zoveel mogelijk te herstellen."

De RFEF werkt naar eigen zeggen volledig mee aan de onderzoeken van de FIFA en de Spaanse autoriteiten naar het gedrag van Rubiales. De wereldvoetbalbond heeft Rubiales voor negentig dagen geschorst, waardoor hij nationaal én internationaal geen functie in het voetbal mag uitoefenen. Ook het Spaanse OM is een onderzoek naar Rubiales gestart.

"Het spijt ons zeer dat dit incident een schaduw heeft geworpen op wat eigenlijk een voetbalfeest had moeten zijn, voor zowel Spanje als Engeland. Engeland was een uitzonderlijke tegenstander in een zinderende finale. We willen de nationale ploeg nogmaals feliciteren met hun historische wereldtitel."