Willem II neemt vlak na dreun tegen NAC afscheid van trainer Robbemond

Willem II heeft dinsdag trainer Reinier Robbemond ontslagen. Vlak na de 1-4-nederlaag tegen NAC Breda meldt de Keuken Kampioen Divisie-club dat er geen vertrouwen meer is in sportieve verbetering onder Robbemond.

"De clubleiding ziet geen sportieve verbetering en heeft geen vertrouwen dat dat alsnog gebeurt. Daarom is er besloten om de samenwerking per direct te beëindigen", schrijft Willem II in een verklaring.

Robbemond nam in december het stokje over van trainer Kevin Hofland, die eveneens na een thuisnederlaag tegen NAC werd ontslagen. Willem II eindigde vorig seizoen vierde en werd in de eerste ronde van de play-offs uitgeschakeld door VVV-Venlo.

Willem II verloor dinsdag nog met 1-4 van NAC. De wedstrijd werd zondag gestaakt, nadat er tot tweemaal toe voorwerpen op het veld waren gegooid. Het stond toen al 0-3 voor NAC. Dinsdag, bij het restant van het duel, scoorden beide ploegen eenmaal.

"Reinier heeft in een sportief zwaar jaar de verantwoordelijkheid genomen en afgelopen seizoen veel punten behaald met Willem II", zegt technisch directeur Teun Jacobs op de site van Willem II. "Het doel voor dit seizoen was terug te keren naar het DNA van de club, 1-4-3-3 en attractief voetbal. Helaas zien we geen sportieve verbetering en hebben we besloten dat onze wegen scheiden."