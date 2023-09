Oranje traint met volledige selectie voor belangrijk duel met Griekenland

Delen via E-mail

Het Nederlands elftal traint dinsdag met de voltallige 25-koppige selectie in Zeist. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman bereidt zich voor op het belangrijke EK-kwalificatieduel met Griekenland donderdag.

Xavi Simons is ook van de partij op de training van Oranje. De twintigjarige aanvaller van RB Leipzig viel maandagavond nog in de prijzen bij de Eredivisie Awards. Hij werd verkozen tot Talent van het Jaar vanwege zijn uitstekende prestaties bij PSV afgelopen seizoen.

Koeman zei maandag op de persconferentie dat hij deze week zowel qua beleving als qua spel een ander Oranje wil zien dan in de laatste interland tegen Italië. Oranje verloor in juni met 2-3 van de Italianen in de troostfinale van de Nations League.