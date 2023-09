Van Halst blijft een half jaar directeur van Ajax: opvolger Kroes begint in maart

Jan van Halst is een half jaar lang de algemeen directeur en directievoorzitter van Ajax. Zijn opvolger Alex Kroes mag van AZ op 15 maart beginnen in de Johan Cruijff ArenA, al is er een kans dat de startdatum wordt vervroegd.

Ajax maakte begin augustus bekend Kroes te willen benoemen tot opvolger van de vertrokken Edwin van der Sar. Kroes was tot 1 september in dienst van AZ, waar hij directeur International Football Strategy was.

Een concurrentiebeding in zijn contract - dat houdt in dat Kroes niet zomaar naar een concurrent kan gaan - bemoeilijkte de overstap naar Ajax. AZ en de directeur zijn nu overeengekomen dat die voorwaarde tot 15 maart geldt.

AZ meldt dinsdag in een verklaring dat het concurrentiebeding eventueel eerder kan worden opgeheven, afhankelijk van de manier waarop de gesprekken met Ajax verlopen. Volgens AZ werd vanuit Amsterdam niet gereageerd toen er contact werd gezocht, nadat bekend was geworden dat Ajax van plan was Kroes aan te stellen.

Van Halst was bij Ajax al lid van de raad van commissarissen. De club uit Amsterdam hoopt dat de oud-middenvelder na zijn werkzaamheden als directeur weer terugkeert in die rol.