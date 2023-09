NAC blijft in leeg stadion uit problemen in restant tegen Willem II en wint met 1-4

Willem II en NAC Breda hebben dinsdag allebei één keer gescoord in het restant van de zondag gestaakte Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd. Het betekent dat NAC een 1-4-overwinning kan bijschrijven.

Willem II-NAC werd zondag na ruim vijftig minuten bij een 0-3-stand gestaakt door scheidsrechter Edwin van de Graaf. Nadat hij de wedstrijd al een keer had stilgelegd wegens bekers op het veld, was vuurwerk dat door fanatieke Willem II-fans werd gegooid de druppel.

Willem II kwam in dat restant na ruim tien minuten terug tot 1-3 via Thijs Oosting. Tot een wederopstanding leidde dat niet: tien minuten later tekende Patriot Sejdiu - hij had NAC zondag al op 0-1 gezet - voor de 1-4. Daar bleef het bij.