Ajax verhuurt overbodige Wijndal aan Champions League-deelnemer Antwerp

Owen Wijndal vervolgt zijn loopbaan op huurbasis bij het Royal Antwerp van trainer Mark van Bommel. De 23-jarige linksback komt over van Ajax, waar hij overbodig is.

Wijndal kon de nieuwe trainer Maurice Steijn in de voorbereiding niet overtuigen en zag Ajax met Borna Sosa en Gastón Ávila (die overkwam van Antwerp) twee spelers voor zijn positie aantrekken. Met Anass Salah-Eddine had hij nóg een concurrent.

Ajax nam Wijndal in de zomer van vorig jaar over van AZ, dat 10 miljoen euro voor hem ontving. In de Johan Cruijff ArenA slaagde de elfvoudig Oranje-international er eigenlijk geen moment in om zijn niveau te halen. Zijn contract loopt nog tot medio 2027.