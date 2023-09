Van Gaal: 'WK in Qatar was vooropgezet plan: Messi moest kampioen worden'

Louis van Gaal heeft maandagavond bij het Eredivisie-gala in Utrecht opvallende uitspraken gedaan over het WK van eind vorig jaar in Qatar. Volgens de oud-bondscoach van Oranje is er alles aan gedaan om Lionel Messi en Argentinië wereldkampioen te laten worden.

Nederland ging op 9 december met Van Gaal als bondscoach in de kwartfinales van het WK onderuit tegen Argentinië. De Zuid-Amerikanen wonnen het verhitte duel na strafschoppen en werden uiteindelijk wereldkampioen.

"Als je ziet hoe Argentinië aan de doelpunten kwam en hoe wij aan de doelpunten kwamen, en hoe sommige spelers van Argentinië over de schreef gingen en niet bestraft werden, dan denk ik dat het allemaal een vooropgezet plan was", zei Van Gaal tegen de NOS.

"Daar bedoel ik alles mee wat ik zeg. Ik denk dat Messi wereldkampioen moest worden. Ik heb nu genoeg gezegd."

Met het behalen van de wereldtitel ging voor de 36-jarige Messi zijn grootste wens in vervulling. De zevenvoudig Gouden Bal-winnaar, van wie vaak werd gezegd dat hij bij Argentinië niet liet zien wat hem in clubverband wél lukte, trad in de voetsporen van Diego Maradona. Maradona leidde de Argentijnen in 1986 naar de wereldtitel.

De 72-jarige Van Gaal, die tobt met zijn gezondheid, was in Utrecht om de Eredivisie Oeuvre Award in ontvangst te nemen. Die prijs is twee jaar geleden in het leven geroepen om persoonlijkheden te eren voor hun verdiensten voor het Nederlandse voetbal.