PSV-doelwit Davinson Sánchez verruilt Tottenham Hotspur voor Galatasaray

Davinson Sánchez gaat aan de slag bij Galatasaray. De verdediger maakt de overstap van Tottenham Hotspur naar de Turkse topclub, waar hij een contract tot de zomer van 2027 tekent. Sánchez stond eerder in de belangstelling van PSV.

De 27-jarige Sánchez zou voor een transfersom van 9,5 miljoen euro, exclusief bonussen, zijn overgenomen door Galatasaray. De Colombiaan werd in de zomer van 2017 door de Spurs voor 40 miljoen euro overgenomen van Ajax.

In totaal speelde Sánchez liefst 207 duels voor de Londenaren, waarin hij vijf doelpunten maakte. De centrumverdediger speelde zes seizoenen voor Tottenham.

In Turkije treft Sánchez een oude bekende. Hakim Ziyech, die deze zomer ook de overstap maakte naar Galatasaray, speelde bij Ajax samen met de Colombiaanse international. De twee behaalden in 2017 met de Amsterdammers de Europa League-finale, waarin Manchester United met 0-2 te sterk was.