Kökçü in tranen na ontvangst prijs: 'Dacht dat het voorbij was door hartkloppingen'

Orkun Kökçü stond maandagavond met tranen in zijn ogen op het podium bij de Eredivisie Awards. De voormalige aanvoerder van Feyenoord liet zijn emoties de vrije loop toen er werd gesproken over de hartkloppingen tijdens een trainingskamp van de Rotterdammers.

Kökçü refereerde in zijn speech naar de moeilijke periode die hij vorig jaar had. In de voorbereiding op het seizoen 2022/2023 verliet hij vroegtijdig het trainingskamp van Feyenoord in Oostenrijk. Hij kreeg last van hartkloppingen en voelde zich niet goed. "Steeds als ik het traject opnieuw afspeel in mijn hoofd, word ik emotioneel."