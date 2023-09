Van Gaal geeft update over gezondheid: 'Ik ben onlangs weer geopereerd'

Louis van Gaal heeft maandag bij de uitreiking van de Eredivisie Awards een update gegeven over zijn gezondheid. De trainer lijdt al sinds eind 2020 aan prostaatkanker en is onlangs opnieuw geopereerd.

Van Gaal kreeg maandag de Eredivisie Oeuvre Award, een prijs om persoonlijkheden te eren die van grote waarde zijn geweest voor het Nederlandse voetbal. Bij zijn speech ging de 72-jarige coach in op zijn gezondheidsperikelen.

"Ik ben twee of inmiddels drie weken geleden nogmaals geopereerd om alles in orde te brengen. Om weer controle te kunnen hebben over mijn eigen waterhuishouding, om het zo te zeggen", zei Van Gaal.

Het is afwachten of de ingreep succesvol is geweest. "Op 19 september moet ik weer terugkomen en wordt alles geactiveerd. Mogelijk gaat het wonder plaatsvinden dat ik weer zelf naar de wc kan gaan."

Van Gaal erkent dat hij beter met media had moeten omgaan

Van Gaal blikte ook terug op zijn omvangrijke en succesvolle carrière. De oud-coach van Ajax, AZ, Bayern München, FC Barcelona, Manchester United en Oranje was naast de prijzenregen vooral blij dat de spelers zijn aanpak waardeerden.

"Het dierbaarste in mijn carrière is dat ik soms spelers moest passeren. Dat is moeilijk, want spelers doen altijd hun best. Dan is het heel moeilijk om te zeggen dat een ander beter is. Als die jongens na tien jaar in de media zeggen dat ik gewoon gelijk had, is dat het mooiste compliment dat ik kan krijgen."

Van Gaal heeft op voetbaltechnisch gebied geen spijt van zijn beslissingen, maar erkende wel dat hij beter met de media had moeten omgaan. "Ik denk dat ik veel rustiger had moeten antwoorden. Over het algemeen ben ik heel emotioneel en verhef ik mijn stem. Ik had wat rustiger moeten zijn."