Antony ontkent beschuldigingen ex-vriendin, oud-Ajacied verliest plek bij Brazilië

Manchester United-aanvaller Antony spreekt de beschuldigingen van zijn ex-vriendin Gabriela Cavallin tegen. Zij heeft aangifte tegen hem gedaan wegens huiselijk geweld, mishandeling en bedreiging, maar de oud-Ajacied zegt zelf nooit over de schreef te zijn gegaan. Wel verloor Antony zijn plek in de Braziliaanse selectie.

"Uit respect voor mijn fans, vrienden en familie voel ik me verplicht om me uit te spreken over de valse beschuldigingen waarvan ik het slachtoffer ben", schrijft Antony maandag op Instagram. De Braziliaan geeft aan dat hij vanaf het begin van de zaak zijn volledige medewerking aan politie en justitie heeft verleend.