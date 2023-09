Kökçü uitgeroepen tot Eredivisie Speler van het Jaar, Kalma wint weer bij vrouwen

Orkun Kökçü is maandag uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Eredivisie. De 22-jarige middenvelder ontving de prijs in Utrecht. Bij de vrouwen werd Fenna Kalma voor het tweede jaar op rij verkozen tot Speler van het Jaar.

De 22-jarige Kökçü had vorig seizoen als vaste kracht op het middenveld een belangrijk aandeel in het kampioenschap van Feyenoord. Zijn stormachtige ontwikkeling leverde hem zijn gewilde transfer naar Benfica op, waar hij voor vijf jaar tekende.

De Turkse international troefde onder anderen zijn voormalige teamgenoten Santiago Giménez en Dávid Hancko af. Ook Xavi Simons (van PSV naar RB Leipzig) en Václav Cerný (van FC Twente naar VfL Wolfsburg) waren genomineerd.

Vorig jaar won oud-Ajacied Jurriën Timber de prestigieuze prijs. De verdediger maakte afgelopen transferperiode de overstap naar Arsenal, waar hij bij zijn Premier League-debuut uitviel met een knieblessure. Hij is maandenlang uit de roulatie.

Kalma viel ondanks topseizoen af voor WK

Bij de vrouwen viel voormalig FC Twente-spits Kalma weer in de prijzen. De 23-jarige aanvaller, die afgelopen zomer de overstap naar VfL Wolfsburg maakte, voerde afgelopen seizoen met liefst dertig goals de topscorerslijst van de Vrouwen Eredivisie aan.

De andere genomineerden uit de Vrouwen Eredivisie waren Oranjekeeper Daphne van Domselaar (van FC Twente naar Aston Villa), Tiny Hoekstra (Ajax), Marisa Olislagers (FC Twente) en Liz Rijsbergen (van ADO Den Haag naar FC Twente).

De vele doelpunten van Kalma waren niet genoeg voor een plek in de WK-selectie van Oranje. Olislagers, Hoekstra en Rijsbergen behoorden ook niet tot de selectie van Andries Jonker.

Bij zowel de mannen als vrouwen worden de winnaars in samenwerking met spelersvakbond VVCS gekozen door de aanvoerders van de Eredivisie-clubs. De Eredivisie Awards zijn een initiatief van ESPN, de Eredivisie en de Azerion Vrouwen Eredivisie.

Brugts en Simons verkozen tot Talent van het Jaar

Naast de Speler van het Jaar-awards werden nog meer prijzen uitgereikt. De Johan Cruijjff Talent Awards voor de grootste talenten in de competitie gingen naar Simons en Oranje-uitblinker Esmee Brugts (van PSV naar FC Barcelona). Sinds dit jaar krijgt de winnaar bij de vrouwen de mogelijkheid om een Cruyff Court aan te laten aanleggen op een locatie naar keuze.

RKC-spits Michiel Kramer mocht de prijs voor de mooiste goal van het seizoen in ontvangst nemen. De 24-jarige aanvaller maakte in het duel met Go Ahead Eagles een wereldgoal vanaf 40 meter.

Ook de Willy van der Kuijlen-trofee voor de topscorer van vorig seizoen werd tijdens de awardshow uitgereikt. Anastasios Douvikas (voorheen FC Utrecht) en Simons maakten beiden negentien competitietreffers en namen de bokaal in ontvangst. Ook Kalma viel weer in de prijzen.

Louis van Gaal nam in Utrecht de Eredivisie Oeuvre Award in ontvangst. De prijs werd in het leven geroepen om persoonlijkheden te eren die van grote waarde zijn geweest voor het Nederlandse voetbal.