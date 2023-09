Spaanse mannenploeg en Koeman veroordelen kus Rubiales: 'Dit kan toch niet?'

De mannenploeg van Spanje en Oranjebondscoach Ronald Koeman hebben maandag de kus van Luis Rubiales op de mond van Jennifer Hermoso veroordeeld. De Spaanse bondsvoorzitter kuste de speelster twee weken geleden na de WK-finale, wat tot veel ophef leidde.

Aanvoerder Álvaro Morata las maandag op een persconferentie een verklaring voor namens de nationale ploeg van Spanje. Na felicitaties aan het adres van de vrouwen voor het behalen van de wereldtitel sprak de spits van Atlético Madrid over de kus.

"De historische mijlpaal van de Spaanse vrouwenploeg heeft veel mensen geïnspireerd", zei Morata. "Wij vinden het dan ook zeer spijtig dat dit geweldige succes is overschaduwd. We veroordelen het onacceptabele gedrag van de heer Rubiales, die de waarden van de bond niet goed heeft uitgedragen."

"Het Spaanse voetbal moet symbool staan voor respect, inspiratie, inclusie en diversiteit. We moeten het goede voorbeeld geven, zowel binnen als buiten de lijnen. We willen ons vanaf nu weer concentreren op het voetballende aspect. We verleggen de focus naar de EK-kwalificatieduels met Georgië en Cyprus."

Ondanks alle commotie weigert Rubiales op te stappen. Hij heeft meerdere keren zijn excuses aangeboden, maar blijft benadrukken dat de kus wederzijds was. De FIFA schorste hem voor negentig dagen in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek dat de wereldvoetbalbond naar hem is gestart.

Koeman: 'Dit gedrag mag niemand vertonen'

Ook Koeman veroordeelde maandag de veelbesproken kus van Rubiales. De bondscoach van Oranje was eerder in Spanje als trainer werkzaam bij Valencia (2007-2008) en FC Barcelona (2020-2021).

"Ik ken Rubiales niet goed", zei Koeman op de persconferentie in aanloop naar de EK-kwalificatieduels met Griekenland (donderdag) en Ierland (zondag). "Ik heb wel eens dingen gehoord en heb gevolgd dat er speelsters zijn die zich niet meer beschikbaar stelden vanwege een bepaald milieu bij de bond."

"Maar dit kan toch niet?", vervolgde Koeman over de zoen van Rubiales. "Het is niet alleen de kus. Ik heb meerdere foto's gezien van dat moment en die waren volgens mij niet gefotoshopt. Dit is gedrag dat niemand kan vertonen, laat staan de voorzitter van een voetbalbond."