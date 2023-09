Ron Jans moet FC Utrecht uit crisis helpen na slechtste seizoensstart ooit

FC Utrecht heeft Ron Jans woensdag aangesteld als opvolger van de ontslagen Michael Silberbauer. De ervaren trainer moet de Eredivisionist uit de crisis helpen na de slechtste seizoensstart uit de clubhistorie.

De 64-jarige Jans heeft tot medio 2025 getekend bij FC Utrecht. Hij was de afgelopen drie seizoenen trainer van FC Twente. Sinds deze zomer genoot de coach naar eigen zeggen van een sabbatical, maar hij keert nu dus al terug in de voetballerij.

"Afgelopen zomer had ik voor ogen om een sabbatical te nemen tot januari, maar soms zijn kansen er om gepakt te worden", zegt Jans op de site van FC Utrecht. "Het eerste gesprek met FC Utrecht ging niet uit mijn hoofd: ik zie de mogelijkheden die hier liggen en voel de drang mijn bijdrage te leveren."

"Daarom ben ik ingestapt bij FC Utrecht, een prachtige club met een grote achterban. Het fundament ligt er en de spelersgroep heeft genoeg kwaliteit. Ik geloof er heilig in dat we samen voor Europees voetbal kunnen gaan. Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging."

Jans begon zijn loopbaan als hoofdtrainer in 2002 bij FC Groningen. Onder zijn leiding groeide de ploeg in acht jaar tijd uit van degradatiekandidaat tot subtopper in de Eredivisie. Daarna was Jans eindverantwoordelijke bij sc Heerenveen, Standard Luik, PEC Zwolle, FC Cincinnati en dus FC Twente.

Michael Silberbauer werd na drie duels in het nieuwe seizoen ontslagen. Foto: ANP

'Jans werkt met een aanvallende blik'

"We zijn ontzettend blij Ron aan boord te hebben", zegt technisch directeur Jordy Zuidam. "Hij heeft als trainer bij diverse clubs in binnen- en buitenland gewerkt en neemt veel ervaring met zich mee. Hij is een Nederlandse trainer die de Eredivisie door en door kent en heeft bij meerdere clubs bewezen het maximale uit een spelersgroep te kunnen halen."

"Bovendien werkt Ron met een aanvallende blik. Hij is een teambuilder. De ploegen die hij traint, voetballen met veel spelvreugde. Daarnaast durft hij jonge, talentvolle spelers de kans te geven. Ron zal hier vanaf maandag intensief mee aan de slag gaan en we begrijpen dat dit tijd nodig heeft", besluit Zuidam.

FC Utrecht zocht naar een nieuwe trainer na het ontslag van Silberbauer. De 42-jarige Deen moest na drie nederlagen in het huidige Eredivisie-seizoen vertrekken. Silberbauer werd vorig jaar december aangesteld als opvolger van Henk Fraser, die moest vertrekken vanwege grensoverschrijdend gedrag.