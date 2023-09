Kritische Koeman belde met spelers en wil 'andere accenten' zien bij Oranje

Ronald Koeman wil deze week zowel qua beleving als qua spel een ander Oranje zien dan in de laatste interland tegen Italië. De bondscoach hoopt en verwacht dat de spelers beseffen dat het in de EK-kwalificatieduels met Griekenland (donderdag) en Ierland (zondag) niet weer fout mag gaan.

"Ik heb de afgelopen tijd wat belletjes gepleegd naar verschillende spelers", zei Koeman maandag op de persconferentie van Oranje in Zeist. "Ik vond dat wel noodzakelijk na wat tegen Italië gebeurd is."

Oranje verloor in juni met 2-3 van de Italianen in de troostfinale van de Nations League. Koeman was na afloop zeer kritisch op zijn spelers en maandag in Zeist stipte hij dat weer aan.

"Ik heb zelf ook gevoetbald. Ik snap dat het het einde van het seizoen was en dat spelers teleurgesteld waren, omdat we in de halve finale verloren hadden van Kroatië. Maar de eerste helft tegen Italië was gewoon heel slecht. Dat heb ik net ook weer aangehaald toen ik de spelers toesprak."

"Je moet trots zijn dat je voor je land mag spelen én alles doen binnen je vermogen om te winnen", vervolgde Koeman. "Het ziet er allemaal heel gezellig uit als de spelers hier aankomen in Zeist. Maar je moet ook hard naar elkaar kunnen zijn als dat nodig is. Zeker tijdens zo'n wedstrijd tegen Italië."

1:02 Afspelen knop Koeman over Gravenberch: 'We zijn niet blij met de afzegging bij Jong Oranje'

'Moeten iets rechts zetten'

De nederlaag tegen Italië had geen grote gevolgen. Een verlies tegen Griekenland of Ierland komt wel hard aan voor Oranje, dat bij de eerste twee in de groep moet eindigen voor directe plaatsing voor het EK volgend jaar in Duitsland. "De spelers moeten nu het besef hebben dat ze iets recht hebben te zetten. En ik heb er alle vertrouwen in dat dat besef er is. Zoals ik mijn spelers ken, zijn ze best zelfkritisch. Al spreken ze dat misschien niet naar buiten toe uit."

Koeman wees ook naar zichzelf als eindverantwoordelijke. Het lijkt er niet op dat hij afstapt van het 4-3-3-systeem, maar tactisch verandert er wel iets bij Oranje. "De accenten worden anders. En dan gaat het over de manier van druk zetten. Ik mag mijn ogen ook niet sluiten voor het aantal tegengoals (elf in de vier interlands, red.). "

Koeman heeft niet overwogen om rigoureuze veranderingen door te voeren in zijn selectie. Georginio Wijnaldum is er niet meer bij, maar die heeft de afgelopen maanden ook geen wedstrijd gespeeld op clubniveau. Justin Bijlow, Memphis Depay, Steven Bergwijn en Sven Botman ontbreken door blessures.

"Het is niet zo dat ik een enorme lijst met spelers heb die het niveau van Oranje aankunnen. En ik heb ook nog alle vertrouwen in de spelers die al langer bij Oranje zijn."

Oranje trainde maandag met een fitte groep van 25 spelers. Foto: ANP

'Beetje gewend geraakt aan afwezigheid Memphis'

Dat Memphis niet kan spelen, die ook al de Nations League-eindronde miste door een blessure, noemde Koeman het grootste gemis. "Helaas zijn we er een beetje aan gewend geraakt dat Memphis er niet bij is. De plannen zijn toch wel iets anders zonder hem. Hij is niet voor niets de topscorer van Oranje van de laatste jaren. Een fitte Memphis is een absolute meerwaarde."

In de Nations League-eindronde verving Cody Gakpo Memphis in de spits en dat is tegen Griekenland en Ierland ook de meest logische optie. Luuk de Jong, die eerder dit jaar bedankte voor Oranje, is geen optie.