Koeman sluit Oranjeselectie Wijnaldum ondanks stap naar Saoedi-Arabië niet uit

Bondscoach Ronald Koeman sluit niet uit dat Georginio Wijnaldum in de toekomst weer voor het Nederlands elftal gaat spelen. De middenvelder maakte zaterdag de overstap naar het Saoedische Al Ettifaq, maar de routinier is daardoor niet uit beeld bij Oranje.

"Gini heeft mij gebeld en daar wil ik niet te veel over uitweiden", zei Koeman maandag op de persconferentie in aanloop naar de EK-kwalificatieduels van Nederland met Griekenland (donderdag) en Ierland (zondag).

"Maar het is duidelijk dat hij een keuze moest maken tussen dit óf een hele week trainen met het tweede van Paris Saint-Germain en in het weekend niet spelen. PSG vroeg een dusdanig bedrag dat andere clubs hem niet wilden of konden halen."

Wijnaldum zit niet in de selectie van Oranje voor deze interlandperiode, maar hij kan in de toekomst weer opgeroepen worden door Koeman. De transfer naar de lager aangeslagen Saoedische competitie doet hier volgens de bondscoach niets aan af.

"Spelers als Marcelo Brozovic, Aleksandar Mitrovic en Cristiano Ronaldo spelen ook nog voor hun nationale team terwijl ze in Saoedi-Arabië voetballen. Ik zeg niet bij voorbaat dat Saoedi-Arabië een competitie is waaruit ik geen spelers meer selecteer."

Ronald Koeman maakte eerder vaak gebruik van Georginio Wijnaldum bij Oranje. Foto: ANP

'Wijnaldum wilde ook in Europa blijven'

Koeman vindt het jammer dat ook jonge spelers voor een lucratief avontuur in het Midden-Oosten kiezen. "Het is vreemd dat ze op jonge leeftijd naar Saoedi-Arabië gaan. Ik begrijp dat het financiële plaatje voor veel spelers belangrijk is, maar ik zou persoonlijk in Europa willen blijven en voor grotere clubs willen spelen."

De bondscoach wilde over het morele aspect van het voetballen in Saoedi-Arabië niet veel kwijt. "Iedereen moet dat voor zichzelf beslissen. Er zijn heel veel dingen verkeerd in de wereld, niet alleen daar. Als je rechtlijnig bent, moet je meerdere plekken ontzien."

"Nee, daar heb ik het niet met Gini over gehad", zei Koeman over zijn contact met Wijnaldum, die deze week bij Feyenoord meetraint. "Hij maakte deze transferkeuze omdat hij wil voetballen. Hij had zelf ook liever in Europa willen voetballen."

Oranje moet in groep B van de EK-kwalificatiereeks bij de eerste twee eindigen voor een rechtstreeks ticket voor het eindtoernooi van volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor de eerste kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk (4-0) en won de tweede wedstrijd van Gibraltar (3-0).