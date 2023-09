Reiziger baalt van afzegging Gravenberch bij Jong Oranje: 'Geen goede keuze'

Delen via E-mail

Michael Reiziger is niet blij dat Ryan Gravenberch zich heeft afgemeld voor de komende EK-kwalificatieduels van Jong Oranje. De bondscoach vindt dat de middenvelder zich beschikbaar had moeten stellen voor de beloftenploeg.

Gravenberch had bij Reiziger aangegeven dat hij zich wil richten op zijn nieuwe club Liverpool. De 21-jarige middenvelder ruilde Bayern München op Deadline Day in voor een dienstverband bij de Engelse grootmacht.

"Ik vind het geen goede keuze. Dat heb ik hem ook meegegeven", zegt Reiziger tegen ESPN. "Als je naar het Nederlands elftal gaat, dan doe je dat met je hart. Je wilt graag voor het Nederlands elftal spelen of niet."

Reiziger heeft nog geprobeerd Gravenberch om te praten. "Natuurlijk heb ik dat geprobeerd. Het is een speler met veel kwaliteit. Maar hij is ook nog jong en jonge jongens maken soms minder goede keuzes. Ik hoop dat hij hier in de toekomst van gaat leren."