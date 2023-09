Panamese international Gilberto Hernández (26) omgekomen bij schietpartij

De Panamese international Gilberto Hernández (26) is zondag om het leven gekomen. De verdediger was één van de slachtoffers van een schietpartij in de Panamese stad Colón.

Volgens Panamese media stapten twee mannen zondag uit een auto en openden ze vervolgens het vuur op een zevental voetgangers. Onder hen bevond zich ook Hernández. De tweevoudig international werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek daar aan zijn verwondingen. Hoe het de andere slachtoffers vergaat is niet bekend. De daders zijn nog op de vlucht.

Hernández speelde voor het Panamese Independiente en was sinds een aantal maanden international. Hij debuteerde in maart in een oefenduel met Guetemala. Niet lang erna deed hij als invaller mee in een oefenwedstrijd tegen Argentinië (2-0-nederlaag) in het Estadio Monumental.

Onder anderen Lionel Messi en Ángel Di María stonden bij de wereldkampioen in de basis. Na afloop van het duel ging Hernández nog met de twee spelmakers op de foto.

"We betreuren de dood van onze speler. We leven mee met de pijn van zijn kinderen, familie en vrienden", stelt de club van Hernández in een statement. De vader van Hernandéz heeft de daders opgeroepen zich te melden. "Ik vergeef degenen die mijn zoon dit hebben aangedaan, er is genoeg geweld geweest. Veel getalenteerde spelers in Colón hebben al het leven verloren. Ik roep de autoriteiten op om projecten te starten om jongeren te redden van geweld", aldus de vader. De stad Colón heeft één van de hoogste moordcijfers in Panama.