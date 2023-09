Droomtransfer voor Wieke Kaptein (18): toptalent tekent voor vier jaar bij Chelsea

Delen via E-mail

Oranje-international Wieke Kaptein heeft maandag haar droomtransfer naar Chelsea afgerond. Het achtitenjarige toptalent heeft voor vier jaar getekend bij de Londense club. Chelsea verhuurt de middenvelder dit seizoen nog aan haar huidige club FC Twente, zodat ze haar school kan afmaken.

"Het is een grote stap, maar ik heb goede gesprekken gehad en ze hebben een goed plan met mij. Chelsea is een warme club, dus ik ben heel blij met deze keuze. Als klein meisje was spelen voor Chelsea altijd al een droom. Mijn broers en ik waren fan van Chelsea", vertelt Kaptein aan de NOS.