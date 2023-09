Onana 'ondanks manipulatie, leugens en machtsmisbruik' terug bij Kameroen

André Onana keert terug bij de nationale ploeg van Kameroen. De 27-jarige doelman beëindigde afgelopen december na een conflict met bondscoach Rigobert Song zijn interlandloopbaan. Nu heeft hij besloten zijn rentree te maken.

Onana beëindigde in december vorig jaar zijn interlandloopbaan, nadat hij het WK in Qatar tussentijds had verlaten. De voormalige Ajacied was in conflict met bondscoach Song, die de doelman in de tweede groepswedstrijd om "disciplinaire redenen" had gepasseerd.