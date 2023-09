Willem II-NAC Breda wordt dinsdag om 10.30 uur zonder publiek uitgespeeld

Het gestaakte Keuken Kampioen Divisie-duel tussen Willem II en NAC Breda wordt dinsdag uitgespeeld. Het restant van de wedstrijd wordt om 10.30 uur voor lege tribunes gespeeld in Tilburg.

Het besluit is maandag genomen door de KNVB in samenspraak met de clubs, de gemeente Tilburg en de politie.

Scheidsrechter Edwin van de Graaf legde de wedstrijd zondag in de 54e minuut bij een 0-3-stand voor de tweede keer stil, nadat er vanuit het vak met fanatieke Willem II-fans vuurwerk op het veld was gegooid.

In de eerste helft was het duel, meteen na de tweede Bredase treffer, ook al stilgelegd. De KNVB-regels schrijven voor dat een duel bij een tweede onderbreking definitief wordt gestaakt. Na overleg bepaalden de lokale autoriteiten inderdaad dat Willem II-NAC werd stilgelegd.

"Het is jammer, maar wanneer er voorwerpen op het veld worden gegooid is er een duidelijk protocol", zei scheidsrechter Van de Graaf tegen ESPN. "Na die tweede keer, toen er een fakkel op het veld werd gegooid, was er nog ruimte om de dader te achterhalen. Dat is helaas niet gelukt, waarop we de wedstrijd definitief hebben moeten staken."