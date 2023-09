Sergio Ramos verkiest oude club Sevilla boven lucratief Saoedisch avontuur

Sergio Ramos heeft maandag zijn terugkeer naar zijn oude liefde Sevilla afgerond. De 37-jarige verdediger heeft een contract voor de rest van het seizoen getekend bij de Spaanse club, waarvoor hij achttien jaar geleden voor het laatst speelde.

Ramos was na twee seizoenen in het shirt van Paris Saint-Germain transfervrij. De Spaanse recordinternational (180 interlands) leek te kiezen voor een lucratief avontuur bij Al Ittihad in Saoedi-Arabië, maar keert dus toch terug bij zijn oude liefde.

Ramos gaat voor het eerst sinds achttien jaar het shirt van Sevilla dragen. Hij debuteerde begin 2004 voor de Andalusische club, waar hij de jeugdopleiding doorliep en tot 49 wedstrijden in het eerste elftal kwam. In de zomer van 2005 kocht Real Madrid het toenmalige toptalent weg uit Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Het bleek een gouden zet van de Madrilenen, want Ramos groeide bij 'De Koninklijke' uit tot een internationale topverdediger.

Ramos pakte met Real Madrid 22 prijzen, waaronder vier keer de Champions League. Met zijn vaderland won hij twee EK's (2008 en 2012) en één WK (2010). Ramos streek na zijn periode in Madrid in de zomer van 2021 neer bij Paris Saint-Germain, maar kon de verwachtingen in Parijs mede door blessureleed niet waarmaken.

Sergio Ramos (rechts) in het shirt van Sevilla. Foto: Getty Images

Sevilla-supporters floten Ramos jarenlang uit

De terugkeer van Ramos naar Sevilla is opmerkelijk. De supporters van die club hebben hem de overstap naar Real Madrid in 2005 altijd kwalijk genomen. Enerzijds omdat Ramos te vroeg zou zijn vertrokken, anderzijds omdat hij er niet voor zou hebben gezorgd dat de Madrilenen meer dan de clausule in zijn contract - van 27 miljoen euro - hoefden te betalen. Wanneer Ramos met Real Madrid in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán speelde, werd hij steevast uitgefloten door de thuissupporters.

Ramos vertelde er in zijn documentaire, genaamd The legend of Sergio Ramos, ooit over. "Er is gelogen, dat was pijnlijk. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn familie. Ik zal de mensen die dat hebben gedaan nooit vergeven voor wat mijn ouders en grootouders hebben moeten doorstaan. Zij kunnen nooit meer het stadion van Sevilla bezoeken."