Neymar: 'Messi en ik gingen door een hel bij Paris Saint-Germain'

Neymar heeft weinig plezier beleefd aan zijn laatste periode bij Paris Saint-Germain. De 31-jarige Braziliaan stelt dat hij en Lionel Messi het vanwege een stortvloed aan kritiek erg zwaar hadden bij de topclub in Parijs.

Vooral Messi kreeg het op een gegeven moment zwaar te verduren bij PSG, waar een groot deel van de fans niets meer van hem moest hebben. Ook Neymar, die de laatste twee seizoenen met hem samenspeelde, was niet erg geliefd meer.

Reden van de kritiek op Messi was onder meer dat hij zonder toestemming reisde naar Saoedi-Arabië voor een sponsortrip. PSG schorste hem daarvoor. De zevenvoudig Gouden Bal-winnaar besloot eind vorig seizoen dat hij wilde vertrekken. Inter Miami werd zijn nieuwe bestemming.

"Ik ben heel blij voor hem, want de wereldtitel met Argentinië heeft hem tot in de hemel gebracht. Maar in Parijs gingen we door een hel, hij en ik", zegt Neymar maandag in een uitgebreid interview met het Braziliaanse O Globo.

"We waren erdoor van slag, want we probeerden samen met PSG de Champions League te winnen en geschiedenis te schrijven. Dat is de reden dat we weer samen gingen spelen. Helaas is dat niet gelukt."

'Messi is onterecht aangepakt'

Volgens Neymar, die onlangs een lucratief contract ondertekende bij het Saoedische Al Hilal, was de kritiek die de 36-jarige Messi in zijn laatste weken bij PSG over zich heen kreeg onterecht.

"Hij vertrok op een manier die hij niet verdiende", zegt de Braziliaan. "Iedereen die hem kent, weet dat hij iemand is die hard werkt en ervoor gaat. Ik vind dat hij onterecht is aangepakt."