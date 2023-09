Ten Hag snapt niet dat VAR goal van United afkeurde: 'Was geen buitenspel'

Erik ten Hag vindt dat de VAR zondag een fout heeft gemaakt door het doelpunt van Alejandro Garnacho tegen Arsenal (3-1-nederlaag) af te keuren. Volgens de Manchester United-trainer was van buitenspel geen sprake.

Bij een 1-1-tussenstand dook Garnacho oog in oog op voor Arsenal-doelman Aaron Ramsdale, waarna de Argentijn doeltreffend afrondde. De VAR constateerde dat Garnacho de bal ontving in buitenspelpositie. "Er was geen sprake van buitenspel. Het was de verkeerde hoek", stelde Ten Hag na afloop van de wedstrijd tegenover Sky Sports.