Ajax benoemt commissaris Jan van Halst tijdelijk tot algemeen directeur

Ajax heeft Jan van Halst maandag tijdelijk benoemd tot algemeen directeur en directievoorzitter. De oud-middenvelder vervult die functie totdat de beoogde kandidaat Alex Kroes aan de slag gaat in Amsterdam.

De 54-jarige Van Halst start per direct in zijn nieuwe rol bij de club waarvoor hij begin deze eeuw als speler uitkwam. Het is nog niet bekend wanneer Kroes, die tot 1 september in dienst was van AZ, begint in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax maakte begin augustus bekend van plan te zijn Kroes te benoemen als opvolger van Edwin van der Sar. De 48-jarige Utrechter is nu nog bij AZ in dienst als directeur International Football Strategy.

In het contract van Kroes in Alkmaar is een concurrentiebeding opgenomen. Dat houdt in dat hij niet zomaar naar een concurrent kan gaan. Kroes lag nog tot 1 september vast. Volgens Ajax is het nog altijd onduidelijk wanneer hij benoemd kan worden.

Van Halst, die eerder verschillende directiefuncties bekleedde bij FC Twente, trad in mei van dit jaar toe tot de raad van commissarissen bij Ajax. Hij kreeg als opvolger van de vertrokken Danny Blind de portefeuille technische zaken in handen. Die functie legt hij nu neer. Ajax hoopt dat Van Halst weer commissaris wordt zodra Kroes is aangesteld.

De benoeming van Van Halst als directeur volgt in een roerige periode bij Ajax. Met een gerenoveerde selectie beleeft de ploeg van de nieuwe trainer Maurice Steijn een erg moeizame start van het seizoen.