Van Hooijdonk heeft contact gehad met Steijn: 'Maar hij vond het te vroeg'

Pierre van Hooijdonk heeft onlangs contact opgenomen met Ajax-trainer Maurice Steijn om te praten over de rel die de afgelopen weken was ontstaan. De analyticus keerde zondag na drie weken afwezigheid terug in NOS Studio Voetbal.

"Voor mijn opmerkingen had ik geen bewijzen", vertelde Van Hooijdonk in Studio Voetbal. "Vandaar had ik mijn excuses aangeboden."

Drie weken geleden ontstond een rel nadat Van Hooijdonk tijdens het programma had gesteld dat Steijn in diens tijd als trainer van NAC Breda betrokken was bij "duistere dealtjes". De oud-spits kon dat niet onderbouwen.

Steijn eiste een rectificatie en spande een kort geding aan tegen de 53-jarige Van Hooijdonk, die zijn excuses aanbood. Het kort geding was daardoor van de baan. Wel hield de NOS de analyticus even aan de kant.

"Ik heb contact met hem gekregen om het uit te praten", zei Van Hooijdonk. "Maar hij vond het daarvoor nog te vroeg en dat begrijp ik ook."

'Dit is een eenmalige uitglijder geweest'

Van Hooijdonk doelde met zijn omstreden uitspraken op het seizoen 2020/2021, toen Steijn trainer van NAC was. Sydney van Hooijdonk, de zoon van de oud-voetballer, was destijds speler in het Rat Verlegh Stadion.

Hij was niet altijd basisspeler onder Steijn, maar dat speelde volgens Van Hooijdonk senior geen enkele rol bij zijn uitspraken over de coach. Van Hooijdonk had destijds geen officiële functie bij NAC. Tegenwoordig zit hij in de raad van commissarissen van de Keuken Kampioen Divisie-club.

Na zijn opmerkingen over Steijn kreeg Van Hooijdonk een storm van kritiek over zich heen. Hij schoof twee weken lang niet aan in Studio Voetbal, maar zondag keerde hij dus terug.