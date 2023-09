'Zondebok' Sancho slaat terug naar United-coach Ten Hag: 'Ik accepteer dit niet'

Delen via E-mail

Jadon Sancho hekelt het commentaar van coach Erik ten Hag na de 3-1-nederlaag van Manchester United tegen Arsenal. De coach zei dat de aanvaller niet in de selectie zat omdat hij slecht had getraind, tot woede van de Engelsman.

Ten Hag zei zondag na afloop van de topper dat Sancho zich niet van zijn beste kant had laten zien op de training. "We hebben hem niet geselecteerd op basis van zijn prestaties op de training. Je moet iedere dag het gewenste niveau aantikken bij United. Om die reden zat hij niet bij de selectie."

"Ik heb deze week heel goed getraind. Ik denk dat er andere redenen zijn waarom ik buiten de selectie werd gehouden, maar daar ga ik nu niet verder op in. Ik ben al heel lang de zondebok en dat is niet eerlijk!"

Sancho was voorafgaand aan het duel met Arsenal iedere Premier League-wedstrijd in actie gekomen. De buitenspeler was invaller bij de wedstrijden tegen Wolverhampton Wanderers, Tottenham Hotspur en Nottingham Forest.