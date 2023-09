Mbappé gidst PSG naar ruime overwinning, Klaassen ziet Inter geen fout maken

Delen via E-mail

Paris Saint-Germain heeft zondag een klinkende overwinning geboekt in de Ligue 1. Mede dankzij twee goals van Kylian Mbappé won de Franse grootmacht met 1-4 bij Olympique Lyonnais. Bankzitter Davy Klaassen zag Internazionale ruim winnen van Fiorentina.

Mbappé was zoals wel vaker de gevierde man bij PSG. De sterspeler opende vroeg de score door een penalty te benutten. Op slag van rust bekroonde Mbappé een razendsnelle tegenaanval met de 1-4.

Achraf Hakimi en Marco Asensio waren de andere doelpuntenmakers bij de Parijzenaren. Corentino Tolisso redde de eer namens de thuisploeg door in de tweede helft een strafschop te verzilveren.

PSG behoudt in de Ligue 1 de ongeslagen status. De ploeg van trainer Luis Enrique heeft na vier competitiewedstrijden acht punten. De regerend landskampioen staat twee punten achter op koploper AS Monaco.

Davy Klaassen moet nog even wachten op zijn debuut voor Internazionale.

Lautaro Martínez was in het Giuseppe Meazza opnieuw de grote man bij Inter met twee doelpunten tegen Fiorentina. De aanvaller was ook al trefzeker bij de overwinningen tegen Monza (2-0) en Cagliari (0-2).